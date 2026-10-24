اصفهان- خبرنگار کیهان:

در مراسم روز ملی صادرات، گروه فولاد مبارکه به عنوان «صادر‌کننده ممتاز کشور» معرفی و سعید زرندی مدیرعامل این مجموعه، تندیس صادرکننده برتر غیرنفتی کشور را از دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور محترم دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار ما، این دستاورد در حالی رقم خورد که گروه فولاد مبارکه با وجود شرایط دشوار ناشی از دو جنگ تحمیلی و رکود داخلی و جهانی صنعت فولاد، در سال ۱۴۰۴ رکورد تاریخی صادرات خود را شکست و بیش از ۱/۱ میلیارد دلار صادرات را به ثبت رساند.