شيراز- خبرنگار كيهان:

حسينعلي اميري،استاندار فارس در بازدید سرزده از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و ضمن بررسی نحوه پاسخ‌گویی و خدمات به مراجعان و وضعیت اشتغال استان، ضرورت تقدیر از کارکنان مسئولیت‌پذیر، تسریع در فرآیند تسهیلات مشاغل خانگی و صیانت از کرامت ارباب‌رجوع را یادآور شد.

در حالی که سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اطلاع از حضور استاندار در جلسه کمیسیون کارگری خارج از اداره کل حضور داشت، استاندار فارس در بدو ورود با حضور در بخش پذیرش، وضعیت حضور و غیاب کارکنان را ارزیابی کرد و با اشاره به حضور بموقع و زودهنگام برخی کارکنان از ساعت ۵:۳۵ و ۶:۳۰ صبح، این دسته از کارمندان را الگوهای مسئولیت‌پذیر خواند و گفت: تلاش‌های این عزیزان باید مورد تشویق قرار گیرد؛ همچنین بررسی عملکرد کارکنانی که با تأخیر در محل کار حاضر شده بودند به مدیرکل دستگاه محول شد.

استانداری فارس در جریان این بازدید، به‌طور مستقیم با تعدادی از اربابان‌رجوع گفت‌وگو کرد. عمده گلایه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی شهروندان مربوط به تعیین دهک‌های یارانه‌ای بود که استاندار فارس در این خصوص توضیح داد فرآیند رسیدگی به اعتراضات دهک‌بندی‌ها به‌صورت متمرکز در تهران انجام می‌پذیرد و اطلاعات متقاضیان پس از ثبت در استان، به پایتخت ارسال شده و ظرف مدت یک ماه نتیجه نهایی به متقاضی اعلام می‌شود.

بررسی وضعیت اشتغال استان بخش دیگری از این بازدید میدانی بود. استاندار فارس با اشاره به این‌که ایجاد اشتغال برای دستگاه‌های اجرایی یک تکلیف قانونی است، از اقدام معاون اقتصادی استانداری در زمینه خوداظهاری آمار اشتغال تقدیر کرد و آن را راهکاری موثر برای جلوگیری از شکل‌گیری آمارهای غیرواقعی دانست.

براساس داده‌های سامانه پایش کار، وضعیت استان در مهرماه و در مقایسه با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آتی، در شرایط مطلوبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود آمارهای اشتغال از اهداف تعیین‌شده فراتر رود.

پیگیری نحوه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی با تمرکز بر بانوان و به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از دیگر محورهای این برنامه بود. امیری با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر نگاه ویژه به اشتغال این قشر، از هم‌افزایی موثر اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، سازمان فنی و حرفه‌ای و بهزیستی در این حوزه ابراز رضایت و پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را مهم ارزیابی

کرد.

استاندار همچنین وضعیت اشتغال اتباع خارجی در استان و فعالیت آنان در مشاغل سخت و حوزه‌هایی که کارگران ایرانی تمایلی به فعالیت در آنها ندارند، از طریق سامانه‌های مربوطه رصد کرد.

استاندار فارس در این بازدید با اشاره به آموزه‌های اسلامی و انسانی در زمینه حکومت‌داری و تکریم ارباب‌رجوع، رضایت مردم را مهم‌ترین سرمایه اجتماعی و اصلی‌ترین معیار ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی برشمرد.

در این بازدید که سید احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی، جلیل حسنی مدیرکل بازرسی و حسن دهقان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل، استاندار فارس را همراهی می‌کردند، امیری با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، عملکرد کلی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قابل‌قبول ارزیابی کرد.