شهرکرد-خبرنگارکیهان:

مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و توسعه استاندارد‌محور انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی زمانی قابل اتکاست که کیفیت تجهیزات، بازده واقعی، ایمنی و هزینه نگهداری آن‌ها در طول عمر بهره‌برداری ارزیابی شود.

علی توکلی گلپایگانی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و هفته ملی استاندارد در چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیوند میان استاندارد، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار افزود: این سه مؤلفه، آینده صنعت، امنیت اقتصادی، کیفیت زندگی و مسئولیت ما در برابر نسل‌های آینده را شکل می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت استاندارد در تولید و صنعت اضافه کرد: استاندارد را نباید صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط فنی، آزمون‌های آزمایشگاهی یا نشانی روی محصولات دانست؛ استاندارد زیرساخت اعتماد در اقتصاد، زبان مشترک حاکمیت، تولیدکننده و مصرف‌کننده و یکی از پایه‌های اصلی رقابت‌پذیری در بازارهای ملی و بین‌المللی است.

توکلی گلپایگانی ادامه داد: کیفیت و استاندارد فاصله میان ادعا و واقعیت را کاهش می‌دهند، کیفیت را از یک شعار به معیاری قابل سنجش و ارزیابی تبدیل می‌کنند و به جامعه اطمینان می‌دهند محصول یا خدمتی که دریافت می‌کند، از الزامات مشخص کیفی و ایمنی برخوردار است.

این مقام مسئول تصریح کرد: تولیدکننده‌ای که محصول خود را با تضمین کیفیت عرضه می‌کند، در واقع با مردم پیمان می‌بندد؛ پیمانی که اعتبار آن نه با تبلیغات، بلکه با کیفیت واقعی محصول سنجیده می‌شود. از این منظر، استاندارد تنها یک ضرورت صنعتی نیست، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احترام به حقوق مردم است.

وی اظهار داشت: هر اختلال در تأمین انرژی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را مختل کند و در نهایت توان رقابتی صنایع را کاهش دهد. از این‌رو، توسعه استاندارد انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی، برای تولیدکنندگان یک انتخاب تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از برنامه تولید محسوب می‌شود.