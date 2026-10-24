اصفهان- خبرنگار کیهان:

مرکز تخصصی درمان زخم و پانسمان‌ها‌ی نوین در زرین‌شهر، به عنوان مجهزترین و پیشرفته‌ترین مجموعه درمانی تخصصی در حوزه مدیریت زخم در شهرستان لنجان و مناطق هم‌جوار، آغاز به کار کرد.

این مرکز که به عنوان شعبه دوم مجموعه درمانی اصفهان فعالیت می‌کند، خدماتی فراتر از درمان‌های سنتی به بیماران مبتلا به انواع زخم‌های مزمن، زخم بستر و سوختگی ارائه با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های بومی‌سازی شده توسط نخبگان دانش بنیان اصفهان می‌دهد.

دکتر زینب خلفی، بنیان‌گذار این مجموعه درمانی، با اشاره به تمایز این مرکز نسبت به درمانگاه‌های عمومی گفت: «تجهیز و تمایز یک مرکز تخصصی زخم پیش از هر چیز به کادر درمانی مجرب و دانش به‌روز آن‌ها وابسته است. در درمان‌های سنتی برای مواردی همچون سوختگی، اغلب به شست‌وشوی معمولی و تجویز پمادهای ساده اکتفا می‌شود، اما در این کلینیک از پانسمان‌های پیشرفته و انواع فوم‌های استاندارد روز دنیا استفاده می‌شود» وی با تأکید بر لزوم پرهیز از روش‌های نادرست خانگی و سنتی افزود: «بسیاری از مبتلایان به زخم بستر به دلیل عدم آگاهی، با مصرف مداوم پمادهایی مانند زینک، روند بهبود بافت را طولانی و کند می‌کنند؛ در حالی که انتخاب دقیق شوینده‌ها و پانسمان‌های متناسب با وضعیت بیمار، روند ترمیم بافت اپیدرم را سرعت بخشیده و از تشدید ترشحات و بروز عفونت پیشگیری می‌کند.»

دکتر خلفی همچنین با اشاره به گستره جغرافیایی خدمات این مجموعه خاطرنشان کرد: «این درمانگاه پس از موفقیت شعبه اول در اصفهان، هم‌اکنون به عنوان مجهزترین مرکز تخصصی زخم در زرین‌شهر و کل منطقه لنجان فعال است و ظرفیت خدمت‌رسانی به بیماران شهرستان‌های اطراف از جمله مبارکه و حتی مناطق مجاور مانند استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) را نیز داراست.» همچنین کارشناس زخم مرکز مراقبت و درمان زخم نویان با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در درمان زخم‌های مزمن و دیابتی گفت: استفاده از روش‌هایی مانند پلاسماتراپی و وکیوم‌تراپی، علاوه‌بر کمک به تسریع روند بهبودی، می‌تواند مصرف ملزومات درمانی و بار کاری کادر ‌پرستاری را کاهش دهد. به گزارش خبرنگار ما، مصطفی باقری، کارشناس زخم مرکز مراقبت و درمان زخم نویان، در آیین آغاز به کار این مرکز در شهرستان لنجان، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در درمان زخم اظهار کرد: روش‌های مورد استفاده در این مرکز متناسب با رویکردهای نوین درمان زخم در دنیا و کشور است و تلاش می‌کنیم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهیم. وی افزود: بر اساس آمار و نتایجی که در سال‌های گذشته در این زمینه ارائه کرده‌ایم، استفاده از روش‌های نوین درمانی، از جمله فناوری پلاسما و دستگاه‌های فشار منفی یا وکیوم‌تراپی، می‌تواند مدت‌زمان بهبودی زخم را در موارد مورد بررسی به حدود یک‌سوم کاهش دهد؛ موضوعی که تفاوت قابل‌توجهی با برخی روش‌های سنتی مراقبت از زخم دارد.

باقری با اشاره به دیگر مزایای این روش‌ها تصریح کرد: کاهش مصرف ملزوماتی مانند سرم شست‌وشو و گاز استریل و همچنین صرفه‌جویی در زمان و انرژی کادر ‌پرستاری از دیگر مزایای استفاده از فناوری‌های نوین است؛ به‌ویژه در شرایطی که نظام سلامت با کمبود نیروی‌ پرستاری مواجه است، این روش‌ها می‌توانند به بهبود روند ارائه خدمات درمانی کمک کنند.

این کارشناس زخم با تأکید بر ضرورت پیشگیری از قطع عضو در بیماران مبتلا به دیابت و بیماری‌های عروقی گفت: زخم‌های دیابتی و عروقی از مشکلات جدی حوزه سلامت هستند و در صورت بی‌توجهی یا تأخیر در درمان، ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشند. استفاده از روش‌هایی مانند وکیوم‌تراپی و پلاسما، در کنار ارزیابی تخصصی و مراقبت مناسب، می‌تواند در روند درمان این بیماران و کاهش خطر قطع عضو مؤثر باشد. وی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین درمان زخم در کشور ادامه داد: وکیوم‌تراپی از جمله روش‌هایی است که از سال‌ها پیش در ایران مورد استفاده قرار گرفته و فناوری پلاسما نیز طی سال‌های اخیر وارد چرخه درمان زخم کشور شده است.

باقری با اشاره به راه‌اندازی مرکز جدید مراقبت و درمان زخم نویان در لنجان اظهار کرد: این مرکز با بهره‌گیری از چهار دستگاه پلاسما فعالیت خود را آغاز کرده است و امیدواریم بتوانیم به بیماران مبتلا به دیابت، مشکلات عروقی و زخم‌هایی که خطر قطع عضو را به همراه دارند، خدمات مؤثری ارائه دهیم.

وی در ادامه با اشاره به مراجعه بیماران از شهرهای مختلف به مراکز درمانی اصفهان خاطرنشان کرد: سال‌هاست بیمارانی از زرین‌شهر، شهرکرد و دیگر مناطق برای دریافت خدمات تخصصی درمان زخم به اصفهان مراجعه می‌کنند. این بیماران به دلیل مسافت طولانی، با دشواری‌های رفت‌وآمد مواجه هستند و راه‌اندازی مراکز تخصصی در شهرستان‌ها می‌تواند دسترسی آنان به خدمات درمانی را آسان‌تر کند و از مراجعات غیرضروری به مرکز استان بکاهد. این کارشناس زخم با بیان اینکه توسعه مراکز تخصصی درمان زخم در شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: امیدواریم در آینده امکان راه‌اندازی یک مرکز تخصصی درمان زخم در هر شهرستان فراهم شود تا بیماران بتوانند با سهولت بیشتری به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. باقری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیشگیری از دیابت و بیماری‌های عروقی گفت: بسیاری از افراد ممکن است از ابتلای خود به دیابت یا قرار داشتن قند خون در محدوده پیش‌دیابت اطلاع نداشته باشند. به همین دلیل، توصیه می‌شود مردم به‌صورت منظم و بر اساس شرایط فردی و توصیه پزشک، قند خون خود را بررسی کنند و در صورت مشاهده علائم یا وجود عوامل خطر، پیگیری‌های پزشکی لازم را انجام دهند. وی همچنین با اشاره به خطرات مصرف دخانیات برای سلامت عروق تأکید کرد: افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند، باید توجه بیشتری به وضعیت سلامت عروق خود داشته باشند و با انجام بررسی‌های پزشکی و پیگیری بموقع مشکلات احتمالی، خطر بروز زخم‌های مزمن و عوارض ناشی از اختلالات عروقی را کاهش دهند. باقری در پایان ابراز امیدواری کرد که فعالیت مرکز مراقبت و درمان زخم نویان در لنجان، با تکیه بر روش‌های نوین درمانی و مراقبت تخصصی، زمینه بهبود کیفیت زندگی بیماران، کاهش عوارض زخم‌های مزمن و پیشگیری از قطع عضو را فراهم کند.