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کد خبر: ۳۴۰۶۳۴
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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مقدمات تردد نخستین قطار تجاری افغانستان- ترکیه فراهم شد

مشهد- خبرنگار کیهان: 
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت: مقدمات حرکت نخستین قطار تجاری و ترانزیتی افغانستان- ایران- ترکیه فراهم شده و همه تاییدیه‌های لازم در سه کشور افغانستان، ایران و ترکیه نیز اخذ شده است.
مصطفی رضایی در گفت وگو با  ایرنا افزود: مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته این قطار یکسره و بدون توقف، هر هفته یک‌بار از هرات به خواف 
(تربت حیدریه) و سپس از طریق شبکه ریلی کشور و پایانه مرزی رازی(آذربایجان غربی) وارد ترکیه شده و از طریق شهر «وان» به بندر «مرسین» در حاشیه دریای مدیترانه می‌رسد.
وی بیان کرد: حدود ۲ سال قبل چند قطار باری به صورت آزمایشی در مسیر ترکیه به افغانستان تردد داشتند، اما این روند ادامه پیدا نکرد.
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان خاطر نشان کرد: لوکوموتیو این قطار باری ایرانی و واگن‌ها اروپایی است و مدیریت تردد این قطار تجاری توسط کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان (ایران) انجام می‌شود.
رضایی از تردد و راه‌اندازی رسمی قطار تجاری افغانستان -ترکیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن کالا از طریق خط آهن خواف-هرات به افغانستان ارسال می‌شود.
به گزارش ایرنا، با فعالیت رسمی خط آهن خواف-هرات از اسفندماه ۱۴۰۲ تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، در مجموع یک میلیون و ۱۲ هزار تن کالای صادراتی و ترانزیتی از این طریق به افغانستان منتقل شده است.
گذرگاه ریلی خواف-هرات با اتصال شبکه ریلی ایران به هرات در غرب افغانستان نقش کلیدی در ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند و به عنوان بخشی از گذرگاه ریلی شرق به غرب جهان؛ مسیری ۲ هزار کیلومتری را از چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا شکل داده است.
گذرگاه گمرک مرزی «شمتیغ» بین ایران و افغانستان سال ۱۳۹۹ در شهرستان مرزی خواف واقع در جنوب شرقی خراسان رضوی گشایش یافت، اما فعالیت تجاری و عمده این مسیر ریلی از سال ۱۴۰۳ رونق گرفت.

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