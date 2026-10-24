مقدمات تردد نخستین قطار تجاری افغانستان- ترکیه فراهم شد

مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت: مقدمات حرکت نخستین قطار تجاری و ترانزیتی افغانستان- ایران- ترکیه فراهم شده و همه تاییدیه‌های لازم در سه کشور افغانستان، ایران و ترکیه نیز اخذ شده است.

مصطفی رضایی در گفت وگو با ایرنا افزود: مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته این قطار یکسره و بدون توقف، هر هفته یک‌بار از هرات به خواف

(تربت حیدریه) و سپس از طریق شبکه ریلی کشور و پایانه مرزی رازی(آذربایجان غربی) وارد ترکیه شده و از طریق شهر «وان» به بندر «مرسین» در حاشیه دریای مدیترانه می‌رسد.

وی بیان کرد: حدود ۲ سال قبل چند قطار باری به صورت آزمایشی در مسیر ترکیه به افغانستان تردد داشتند، اما این روند ادامه پیدا نکرد.

مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان خاطر نشان کرد: لوکوموتیو این قطار باری ایرانی و واگن‌ها اروپایی است و مدیریت تردد این قطار تجاری توسط کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان (ایران) انجام می‌شود.

رضایی از تردد و راه‌اندازی رسمی قطار تجاری افغانستان -ترکیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن کالا از طریق خط آهن خواف-هرات به افغانستان ارسال می‌شود.

به گزارش ایرنا، با فعالیت رسمی خط آهن خواف-هرات از اسفندماه ۱۴۰۲ تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، در مجموع یک میلیون و ۱۲ هزار تن کالای صادراتی و ترانزیتی از این طریق به افغانستان منتقل شده است.

گذرگاه ریلی خواف-هرات با اتصال شبکه ریلی ایران به هرات در غرب افغانستان نقش کلیدی در ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند و به عنوان بخشی از گذرگاه ریلی شرق به غرب جهان؛ مسیری ۲ هزار کیلومتری را از چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا شکل داده است.

گذرگاه گمرک مرزی «شمتیغ» بین ایران و افغانستان سال ۱۳۹۹ در شهرستان مرزی خواف واقع در جنوب شرقی خراسان رضوی گشایش یافت، اما فعالیت تجاری و عمده این مسیر ریلی از سال ۱۴۰۳ رونق گرفت.