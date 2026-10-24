شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش و جوانان از محل اعتبارات ملی، ۶۲ میلیارد تومان برای تکمیل خوابگاه ورزشکاران در این استان اختصاص داده‌اند.

محمدرضا ولی‌پور هفشجانی که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: از این مبلغ ۴۲ میلیارد تومان آن به صورت نقدی و بقیه۲۰ میلیارد تومان ازمحل اسناد و اوراق تأمین شده است.

وی همچنین اضافه کرد: احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان‌، بن و فرخ شهر در مجلس شورای اسلامی قول داد که از محل اعتبارات در اختیار خود، ۷۸ میلیارد تومان برای خوابگاه در دست ساخت شهرکرد، پرداخت کند.

ولی‌پور هفشجانی سپس اظهار داشت:علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران هم برای تکمیل خوابگاه ورزشکاران در چهارمحال وبختیاری قول مساعد داد.

ولی‌پورهفشجانی با اشاره به اینکه برای تکمیل خوابگاه ورزشکاران این استان به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرکرد مرکز استان، محل اسکان برای تیم‌های ورزشی دیگر استان‌ها و مسابقات ملی وجود ندارد‌، تسریع درتکمیل و بهره‌برداری ازخوابگاه بسیارضروری است. وی پس از آن اظهار کرد: قرار شده فدراسیون کشتی با صرف هزینه‌ای معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان اردوگاه‌هایی برای این رشته ورزشی در چهارمحال و بختیاری ایجاد کند.

وی در مجموع تعداد طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی در سطح چهارمحال و بختیاری را ۳۶ طرح اعلام کرد و اظهار داشت: برای تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها دو همت اعتبار نیاز است.

این مقام مسئول تأکید کرد: با بهره‌برداری از طرح‌های ورزشی، موجب تحول درتمامی رشته‌های ورزشی در این استان خواهد شد.

وی با اظهار این مطلب که با اعتبارات ملی و دولتی نمی‌توان ورزش در چهارمحال و بختیاری را توسعه و گسترش داد توضیح و اعلام کرد: برای تحقق این موضوع مهم به دنبال جذب سرمایه‌گذاران غیردولتی و خیران نیکوکار هستیم و امیدواریم که این امر هرچه زودترمحقق شود.