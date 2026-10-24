سرویس خارجی-

شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی پس از هشدارهای امنیتی و عملیات‌های موشکی و پهپادی یمن، عبور از آسمان عربستان را متوقف و مسیرهای خود را تغییر داده‌اند؛ وضعیتی که وال استریت ژورنال در تشریح آن نوشته است: «هواپیماها از آسمان عربستان فرار می‌کنند.»

آن‌چه امروز در آسمان عربستان رخ می‌دهد، نمود عینی فرسایش بازدارندگی سعودی و تبدیل یمن به بازیگری است که قادر شده هزینه‌های امنیتی و ژئواکونومیک را مستقیماً به عمق خاک رقیب تحمیل کند. فرار شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی از حریم هوائی عربستان، همراه با اختلال در فرودگاه‌های مهم و هشدارهای پیاپی در شهرهای مهم این کشور، نشان می‌دهد معادله‌ای که ریاض سال‌ها با تکیه بر برتری هوایی، حمایت‌های اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی و توان مالی خود ساخته بود، دیگر پایدار نیست.

هشدار بین‌المللی و تغییر مسیرها

در همین رابطه روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد هشدارهای تخصصی درباره ناامن بودن حریم هوائی عربستان، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی را وادار به بازنگری جدی در مسیرهای خود کرده است. گروه بین‌المللی آپس گروپ که در حوزه امنیت هواپیمایی تخصص دارد، اعلام کرد حریم هوائی این کشور در تمام ارتفاعات غیرایمن است. عملیات‌های اخیر نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی عربستان، محاسبات قبلی شرکت‌ها را که پیش‌تر آسمان سعودی را گذرگاهی نسبتاً امن می‌دانستند، به‌طور اساسی تغییر داده است. نتیجه این وضعیت کاهش محسوس عبور از آسمان عربستان و انتقال مسیرها به سمت آسیای مرکزی و مناطق نزدیک به دمشق بوده است.

شرکت بریتیش ایرویز اکنون بخش قابل توجهی از پروازهای بمبئی- لندن خود را از مسیر آسیای مرکزی هدایت می‌کند تا از آسمان سعودی دوری کند. شرکت هواپیمایی هند نیز مسیر پروازهای اروپایی خود را تغییر داده و به جای عبور از مرکز عربستان، از مسیرهای نزدیک به مرزهای شمالی این کشور و حومه دمشق بهره می‌گیرد. این تغییرات نشان‌دهنده عمق تأثیر عملیات‌های یمنی بر شبکه حمل‌ونقل هوائی منطقه‌ای است که پیش‌تر به‌عنوان یکی از کریدورهای اصلی بین‌المللی محسوب می‌شد.

اختلال در فرودگاه دمام

داده‌های سایت ردیابی پرواز فلایت‌رادار حاکی از اختلال‌های مکرر در ناوبری هوائی فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در الدمام است. حداقل پنج هواپیما در حریم هوائی این شهر شرقی عربستان سردرگم شده و قادر به فرود نبوده‌اند. همزمان شرکت ایندیگو هند اعلام کرد لغو تمام پروازهای خود از مبدأ و به مقصد ریاض تا ۳۱ اکتبر (9 آبان) و به مقصد الدمام تا ۲۷ اکتبر (5 آبان) ادامه دارد. این اختلال‌ها در حالی رخ می‌دهد که رسانه‌های عبری نیز از شلیک موشک‌هایی از یمن به سمت مواضع سعودی در همان ساعات خبر داده‌اند.

محاصره کامل هوائی

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد هدف قرار دادن فرودگاه‌های عربستان در چارچوب اعمال محاصره هوائی علیه این کشور صورت می‌گیرد. وی خاطرنشان ساخت که حکومت سعودی متجاوز و جنایتکار است و کشتارهای بی‌شماری را در یمن مرتکب شده، مساجد و غیرنظامیان را هدف قرار داده و آغازگر حمله به زیرساخت‌های حیاتی بوده است. نیروهای مسلح یمن در چارچوب معادله «تشدید تنش محدود در برابر تشدید تنش» عمل می‌کنند و همچنان پایگاه‌ها و تأسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار می‌دهند.

تحلیل واشنگتن‌پست

روزنامه واشنگتن‌پست با اشاره به تشدید حملات متقابل و گسترش دامنه درگیری‌ها به تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها و مسیرهای استراتژیک، نوشت که جنگ یمن وارد مرحله‌ای خطرناک شده است. مقام‌های یمنی به این روزنامه گفته‌اند که ریاض با بن‌بست مذاکرات صلح و تقویت موقعیت نظامی انصارالله، پیروزی در میدان را تنها راه مقابله می‌داند؛ رویکردی که می‌تواند به جنگی فرسایشی با پیامدهای گسترده برای امنیت خلیج‌فارس، تجارت جهانی و بازار انرژی منجر شود. از زمان حمله به فرودگاه پایتخت عربستان، نیروهای یمنی حملاتی علیه آرامکو و مقر دولت عدن انجام داده‌اند که راه خروج روشنی از آن دیده نمی‌شود.

بمباران گسترده مناطق غیرنظامی یمن

رژیم سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۴ حمله هوائی و موشکی علیه اماکن غیرنظامی در صنعا، تعز، لحج، صعده، حجه، الحدیده، عمران و الجوف انجام داده است. این حملات عمدتاً با جنگنده‌های اف-۱۵ از پایگاه خمیس مشیط و موشک از منطقه نجران صورت گرفته و مجموع حملات هوائی و موشکی عربستان از آغاز تشدید تنش‌ها به ۳۰۲۴ مورد رسیده است. شبکه المسیره نیز از حدود ۲۰ حمله هوائی به شهر ساحلی المخا، حملات به صنعا و حمله موشکی به شهرستان مران در استان صعده خبر داد. در این حملات تعدادی از شهروندان از جمله زنان شهید یا زخمی شده‌اند.

همکاری نزدیک با رژیم صهیونیستی

یک وبگاه صهیونیستی اذعان کرد که تل‌آویو از مدت‌ها پیش با جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی از طریق واحد نقشه‌برداری ۹۹۰۰ وابسته به سرویس اطلاعات نظامی «آمان»، از ریاض در جنگ علیه یمن حمایت می‌کند و بانک اهداف تاکتیکی در اختیار سعودی‌ها قرار می‌دهد. نصرالدین عامر، رئیس هیئت‌مدیره خبرگزاری یمن، تأکید کرد که همکاری‌های جاسوسی میان عربستان و رژیم صهیونیستی پدیده تازه‌ای نیست و ریاض از مدت‌ها پیش در راستای اجرای پروژه سلطه این رژیم بر منطقه گام برمی‌دارد. وی با استناد به شباهت روش‌های رصد و هدف‌گیری و پرواز پهپادها از خاک عربستان، این اقدامات را بخشی از اتاق عملیات مشترک آمریکایی- صهیونیستی-سعودی دانست که هدف آن تحمیل موجودیت صهیونیستی به‌عنوان قدرت مسلط منطقه است.

هشدار درباره باب‌المندب

وزارت خارجه یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دریانوردی در این مسیر به‌صورت امن جریان دارد و این رژیم آل‌سعود است که امنیت آن را تهدید می‌کند. همزمان رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر اعلام کرد قاهره قصد ندارد با نیروهای مسلح یمن وارد جنگ شود و موضع مصر دفاعی است. وزیر دفاع ترکیه نیز گفت آنکارا تصور نمی‌کند وارد هیچ‌گونه درگیری نظامی با انصارالله شود و هرگونه حمایت نظامی از عربستان صرفاً برای تقویت قدرت بازدارندگی خواهد بود.