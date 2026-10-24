سرویس خارجی-

گزارش رویترز نشان می‌دهد زور ترامپ به قیمت گازوئیل نرسیده و قیمت‌ها همچنان صعودی است. ضمن اینکه ترامپ برای کاستن از قیمت کود کشاورزی نیز دست به دامان پوتین شده است.

10 روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ترامپ تمام توان خود را به‌کار گرفته است تا قیمت بنزین و گازوئیل را در آمریکا که در نتیجه جنگ علیه ایران بالا رفته است کاهش دهد. به نوشته نیویورک تایمز افزایش هزینه‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران است، موجب افزایش قیمت‌ها در سرتاسر آمریکا شده، اما دستمزدها ثابت مانده و تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها توان خرید نیازهای اولیه خود را ندارند. نشریه «نیوزویک» هم هشدار داده است که افزایش قیمت نفت گرمایشی در پی جنگ با ایران، هزینه گرم‌کردن خانه‌ها را در زمستان پیش‌رو برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی، به‌ویژه در شمال ‌شرق این کشور، به‌شدت افزایش خواهد داد. نتایج جدیدترین نظرسنجی نیز نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی خواهان اولویت دادن کنگره جدید به پایان جنگ علیه ایران هستند و حدود ۸۰ درصد کاهش هزینه‌های زندگی را از مهم‌ترین اولویت‌ها می‌دانند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تمامی اقدامات ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا شکست خورده است. ترامپ در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش فشار هزینه‌های سوخت بر کشاورزان، کامیون‌داران و رانندگان اعلام کرده. دولت ترامپ در هفته‌های گذشته از طرح‌هایی شامل بسته حمایتی 8 میلیارد دلاری برای کشاورزان، واردات گازوئیل از روسیه، اجازه استفاده کامیون‌داران از گازوئیل قرمزرنگ و بررسی امکان استفاده از نفتکش‌های تحریم‌شده موسوم به «ناوگان سایه» رونمایی کرده است. اما کارشناسان معتقدند هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهائی نمی‌تواند قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

رویترز هم درباره شکست اقدامات ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا نوشته است: دولت دونالد ترامپ با وجود اتخاذ راهکارهای پرهزینه، تاکنون در مهار روند صعودی قیمت گازوئیل ناکام بوده است و این موضوع چالش بزرگی را برای جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات ایجاد کرده است.

به‌گزارش «رویترز»، قیمت گازوئیل در آمریکا با افزایشی نزدیک به 10 سنت به میانگین 6.28 دلار در هر گالن رسیده و نزدیک به بالاترین حد خود باقی مانده است. نظرسنجی مشترک «رویتر -ایپسوس» هم نشان می‌دهد که نزدیک به 80 درصد از مردم آمریکا، دونالد ترامپ را مقصر گرانی‌های اخیر می‌دانند.

کاهش فعالیت‌های تجاری در آمریکا

رویترز در گزارش دیگری از کاهش فعالیت‌های تجاری در آمریکا به دلیل جنگ افروزی این کشور علیه ایران خبر داده و نوشته است: فعالیت‌های تجاری در آمریکا طی ماه اکتبر(مهر) شاهد کاهش بوده و ممکن است تورم بیشتر شده و در سطوح بالا طی ماه‌های آتی باقی بماند. به گزارش مهر به نقل از رویترز شرکت استاندارد‌اند بورز گلوبال روز جمعه اعلام کرد که شاخص اولیه ترکیبی مدیران خرید این شرکت که بخش‌های تولید و خدمات را دنبال می‌کند در آمریکا طی ماه جاری به ۵۷.۶ واحد کاهش یافته است. این شاخص در ماه سپتامبر(شهریور) به بالاترین سطح خود طی پنج سال گذشته یعنی ۵۸.۴ واحد رسیده بود. بر اساس گزارش رویترز، اقتصاددانان هشدار داده‌اند که پیامدهای تورمی ناشی از طولانی شدن درگیری‌ها در خاورمیانه و جنگ علیه ایران احتمالا به کاهش خریدها از سوی مصرف‌کنندگان در سه ماهه جاری منجر خواهد شد.

به نوشته رویترز وزارت انرژی آمریکا روز جمعه نیز اعلام کرد که اجازه برداشت ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی برای رسیدگی به اختلال در عرضه نفت در لوئیزیانا صادر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ذخیره نفت خام در ذخایر راهبردی نفت آمریکا به ۲۸۲.۷ میلیون بشکه رسیده است که پایین‌ترین میزان از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود. داده‌های وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد که کاهش اخیر ذخایر در چارچوب دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این ذخایر صورت گرفته است.

گدایی کود از روسیه

چند مقام اوکراینی و آمریکایی هم اعلام کردند که دونالد ترامپ پس از توافق گازوئیلی، در حال بررسی برداشتن بخش بیشتری از تحریم‌های روسیه است. یک مقام دولت ترامپ و یک مقام سنا به روزنامه کی‌یف ایندپندنت گفتند که این اقدام احتمالی آمریکا با رویکردی تطابق دارد که در آن دولت ترامپ به امید مجاب کردن مسکو به پایان جنگ اوکراین، به روسیه مزایای اقتصادی ارائه می‌دهد. این روزنامه اوکراینی گزارش داد: «توافق گازوئیل ترامپ با پوتین انتقاد هر دو حزب را در واشنگتن برانگیخته و روابط با کی‌یف را تیره کرده است.». کی‌یف ایندپندنت سعی کرده است این توافق احتمالی را به تلاش ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین ربط بدهد اما به گفته کارشناسان افزایش شدید قیمت کود و به دنبال آن افزایش قیمت محصولات کشاورزی در آمریکا به دنبال جنگ تحمیلی واشنگتن علیه ایران دلیل این مسئله بوده است.

هشدار آژانس بین‌المللی انرژی

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هم درباره تشدید بحران انرژی در اروپا زیر سایه جنگ ایران هشدار داد. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه الجزیره، «فاتح بیرول» رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، هشدار داده است که اروپا در حالی وارد فصل زمستان می‌شود که ذخایر گاز این قاره به پایین‌ترین سطح خود رسیده و توان تحمل شوک‌های بیشتر در عرضه انرژی را ندارد. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، زنجیره‌های تامین جهانی را مختل کرده است.

«بیرول» در حاشیه یک کنفرانس بین‌المللی در برلین گفت: اختلال در تنگه هرمز همه مناطق جهان را تحت تاثیر قرار داده است، اما اروپا به صورت ویژه آسیب‌پذیر است و احتمالا در ماه‌های آینده با افزایش هزینه واردات گاز طبیعی مایع مواجه خواهد شد؛ حتی اگر همین امروز صلح به خلیج‌فارس بازگردد. این اقتصاددان حوزه انرژی افزود: کشورهای اروپایی معمولا پیش از زمستان ذخایر گاز زیادی دارند، اما ذخایری که امسال با آنها وارد فصل زمستان می‌شویم، بسیار کمتر از میانگین تاریخی است. به گفته بیرول، اروپا برای تامین گاز با کشورهای آسیایی رقابت می‌کند؛ کشورهایی که وابستگی بیشتری به خاورمیانه دارند.

در گزارش الجزیره آمده است: با فرا رسیدن سرمای زمستان، مخازن ذخیره گاز طبیعی اتحادیه اروپا تنها ۷۲ درصد ظرفیت خود را پر کرده‌اند؛ در حالی که این رقم معمولا حدود ۹۰ درصد است. به گفته تحلیلگران، این کسری معادل انرژی مورد نیاز برای تامین برق ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانه است. بر اساس این گزارش وزیران انرژی اتحادیه اروپا اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا باید از خانوارها و کسب وکارها بخواهند مصرف انرژی خود را سهمیه‌بندی کنند یا خیر.

وزیر خارجه انگلیس هم هشدار داد ادامه جنگ ایران با افزایش قیمت انرژی، تورم و هزینه‌های زندگی، فشار بیشتری بر خانوارهای بریتانیایی وارد می‌کند. «اد میلیبند» با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ ایران گفت افزایش بهای انرژی، فشار بر هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده و این موضوع همچنان از نگرانی‌های اصلی مردم این کشور است. دولت انگلیس پیش‌تر نیز تأثیر جنگ بر مخارج خانوارها و افزایش فشارهای تورمی ناشی از رشد قیمت انرژی را تأیید کرده بود. در سوئیس هم در شرایطی که بازار سوخت این کشور با فشار و اختلال در تأمین گازوئیل روبه‌رو شده، شاهد طرح پیشنهادی برای کاهش سقف سرعت در بزرگراه‌ها به ۸۰ کیلومتر بر ساعت است. پیشنهادی که نشان می‌دهد بحران انرژی و نگرانی از افزایش مصرف سوخت، حتی در یکی از باثبات‌ترین کشورهای اروپا، به بحث درباره محدود کردن مصرف خودروها رسیده است.

مشکل گرانی حل نمی‌شود

روزنامه واشنگتن‌پست هم در گزارشی نوشته است که حتی اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای 3 نوامبر

(12 آبان) پیروز شوند و کنترل کنگره آمریکا را به دست بگیرند، رأی‌دهندگان آمریکایی نباید انتظار کاهش سریع و محسوس هزینه‌های زندگی را داشته باشند. بر اساس این گزارش، حکیم جفریس، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، وعده داده است که برنامه این حزب برای افزایش قدرت خرید مردم، هزینه‌های زندگی را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد. با این حال، عوامل اصلی فشار بر قیمت‌ها، از جمله پیامدهای جنگ با ایران بر بازار انرژی، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دونالد ترامپ، تا حد زیادی خارج از کنترل مستقیم کنگره قرار دارند.

واشنگتن‌پست تأکید می‌کند که حتی در صورت تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره، توانایی آن‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران یا لغو تعرفه‌های ترامپ، در صورت مخالفت رئیس‌جمهور، محدود خواهد بود. دموکرات‌ها نیز نشانه‌ای از تمایل به متوقف کردن رونق هوش مصنوعی که در برخی بخش‌ها به افزایش هزینه‌ها دامن می‌زند، نشان نداده‌اند. این در حالی است که افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی و مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده و هزینه‌های زندگی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، فشار سیاسی بر هر دو حزب را افزایش داده است.

این گزارش می‌افزاید حتی اگر نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، به معنای پایین آمدن قیمت‌ها نیست؛ بلکه ممکن است قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا کنند. از این رو، تغییر ترکیب کنگره به‌تنهائی نمی‌تواند به نارضایتی عمومی از گرانی پایان دهد و عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی همچنان بر هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها تأثیر خواهند گذاشت.