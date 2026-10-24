سرویس خارجی-

علی‌رغم استفاده دولت ماکرون از مشت آهنین علیه معترضان، فرمان سرکوب و استقرار ده‌ها هزار نیروی ارتش و پلیس و حتی تک‌تیراندازها، مردم در سراسر این کشور با توپ پر به خیابان‌ها برگشتند.

شعله‌های آتش جنگی که علیه ایران توسط آمریکا به پا شد حالا دیگر در خیابان‌های شهرهای بزرگ اروپا زبانه می‌کشد. کشورهای بزرگ اروپایی این روزها سایه جنگ ایران را بالای سر خود به خوبی احساس می‌کنند؛ جایی‌که موج گرانی سوخت، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، نارضایتی‌های انباشته مردم را شعله‌ورتر کرده است وبگاه پولیتیکو درباره تشدید اعتراضات در اروپا طی پاییز و زمستان هشدار داده و نوشته است: افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ علیه ایران یکی از عوامل اصلی گسترش نارضایتی‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 6 کشور اروپایی درگیر اعتراض‌های مردمی هستند؛ اعتراضاتی که ابتدا از فرانسه در نیمه ماه سپتامبر(شهریور) یعنی بیش از یک ماه پیش شروع شد و در هفته‌های بعد به کشورهای دیگری نیز گسترش یافت. اعتراضاتی که هرچند از قبل نیز وجود داشتند اما طی چند ماه اخیر و همزمان با رکوردشکنی قیمت سوخت در جهان و تشدید تورم در کشورهای مختلف، شدت بیشتری گرفته‌اند. ماکرون هفته گذشته خطاب به معترضان اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در فرانسه به دلیل جنگ ایران بوده و دولت وی مقصر این وضعیت نیست. معترضان حالا می‌گویند که از افزایش هزینه زندگی، قیمت بالای بنزین و گازوئیل و کاهش قدرت خرید ناراضی‌اند. آنها خواستار بهبود خدمات عمومی، حمایت از قدرت خرید و توجه بیشتر به نابرابری اجتماعی است. رویترز طی گزارشی به خواسته‌های اصلی معترضان پرداخته و نوشته است اعتراض آنها به کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت سوخت، نابرابری آموزش عمومی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی و پایان برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان است.

بازگشت فرانسوی‌ها به خیابان‌ها

دیروز نیز سراسر فرانسه شاهد تظاهرات گسترده مردم علیه افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های ریاضتی دولت ماکرون بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه طبق نقشه‌ای که جلیقه‌زردها بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده‌اند، آن‌ها برای روز شنبه نزدیک به 800 تجمع و تظاهرات در سراسر فرانسه بودند که اقداماتی در ۸۶ میدان، ۲۱ پمپ بنزین، ۲ انبار سوخت، ۳۳ ایستگاه قطار، ۳ بندر، ۱۷ پل و ۱۷ عوارضی اتوبان را شامل شد.

دولت ماکرون طی یک ماه گذشته نزدیک به 10 هزار معترض را در تجمعات مختلف دانش‌آموزان، دانشجویان، جلیقه‌زردها و اتحادیه‌های کارگری بازداشت کرده است. در اعتراضات شنبه هفته گذشته که رسماً به آشوب و جنگ داخلی تبدیل شد رسانه‌های این کشور نوشته بودند که پلیس کنترل شهرهای بزرگ فرانسه را از دست داده بود. به همین دلیل دولت برای فراخوان اعتراضات دیروز (شنبه) از سیاست مشت آهنین استفاده کرد بر همین اساس دولت تظاهرات در شهرهای بزرگ فرانسه را ممنوع کرد. مقررات منع و آمد و شد در شهرها وضع کرد. وزارت کشور فرانسه هم از به‌کارگیری 70 هزار نیروی پلیس، بالگردها و خودروهای زرهی برای مهار اعتراضات خبر داده بود. علاوه‌بر این رسانه‌های فرانسه گزارش داده‌ بودند شمار سربازان ارتش این کشور که معمولاً در چارچوب «تدابیر ضدتروریستی» در پاریس گشت‌زنی می‌کنند، افزایش یافته بود تا نیروهای پلیس از وظایف ثابت نگهبانی آزاد شوند. روز شنبه همچنین در آستانه شروع اعتراضات تصاویر و فیلم‌هایی منتشر شد نشان می‌داد نیروهای نظامی در شهر مارسی فرانسه برای سرکوب معترضان به سلاح‌های جنگی مجهز شده بودند.برخی تصاویر و فیلم‌های منتشر شده حتی نشان می‌داد دولت ماکرون تک‌تیراندازهای ارتش را در پشت‌بام ساختمان‌ها برای شکار معترضان مستقر کرده بود.

فرمان سرکوب

«لوران نونز»، وزیر کشور فرانسه، همزمان با آغاز دور تازه اعتراضات سراسری، از نیروهای امنیتی خواست در برابر آشوبگران و غارتگران با سرعت و قاطعیت واکنش نشان دهند. وی با لحنی شدید معترضان را تهدید کرد و گفت دولت در برابر کسانی که دست به تخریب می‌زنند، «هیچ‌گونه اغماضی نخواهد کرد». اما علی‌رغم تمامی تمهیدات دولت ماکرون از ممنوع کردن تظاهرات تا اعلام حکومت نظامی، فرمان سرکوب و استقرار ده‌ها هزار نیروی ارتش با تسلیحات جنگی گزارش‌ها حاکی است دیروز ده‌ها هزار فرانسوی در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها بازگشتند. در حالی که مقام‌های امنیتی پاریس وضعیت پایتخت را تا ظهر شنبه «آرام» توصیف کردند، در برخی شهرها از جمله نانت، پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که نیروهای پلیس ۱۳۵ نفر را در سراسر کشور بازداشت کرده‌اند و انواع سلاح و ابزارهای خطرناک نیز ضبط شده است. بر اساس اظهارات وزیر کشور، اقلام ضبط‌شده شامل گلوله‌های فلزی، ساچمه‌های سربی، مواد آتش‌بازی، تیرکمان، سلاح‌های دست‌ساز، یک شمشیر ژاپنی موسوم به کاتانا و سلاح‌های ایرسافت بوده است. به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های فرانسوی در شهر نانت در غرب فرانسه، پلیس برای جلوگیری از ورود معترضان به محدوده‌ای که برگزاری تجمع در آن ممنوع اعلام شده بود، از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد. مقام‌های محلی منطقه «پی دو لا لوآر» اعلام کردند که این اقدامات پس از صدور هشدارهای اولیه و تلاش معترضان برای عبور از محدوده ممنوعه انجام

شده است.

در پاریس نیز تظاهرات با حضور گروه‌های مختلف معترض آغاز شد. ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ فرانسه و نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری، در میان جمعیت معترضان در مرکز پایتخت حضور یافت و اندکی پس از آغاز تجمع، در حالی که مشت خود را بالا برده بود، دیده شد. معترضان با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکاردها و استفاده از بلندگوها، مطالبات خود را مطرح کردند. در استراسبورگ، واقع در شرق فرانسه، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «مقاومت» به خیابان‌ها آمدند. تصاویر منتشرشده از نانت نیز نیروهای پلیس ضدشورش را در میان گاز اشک‌آور نشان می‌داد. همزمان، اتحادیه دانشجویی «یونف» اعلام کرد که شماری از فعالان این تشکل هنگام تلاش برای پیوستن به تجمع پاریس، با ممانعت نیروهای پلیس ضدشورش مواجه شده‌اند.

شبکه «بی اف‌ام تی وی» فرانسه همچنین گزارش داد جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه در اعتراض به «گرایش اقتدارگرایانه» دولت، برای برگزاری تظاهرات سراسری در ۳۱ اکتبر(9 آبان) فراخوان داد. بر اساس این گزارش این جنبش قصد دارد تجمعات اعتراضی و تحصن‌هایی مقابل مجلس ملی در پاریس و ساختمان‌های شهرداری در سراسر کشور برگزار کند. اعضای این جنبش پس از آن خشمگین شدند که پلیس پاریس مسیر مجاز راهپیمایی اتحادیه‌های کارگری در روز شنبه را در آخرین لحظه تغییر داد و آن را به حاشیه پایتخت منتقل کرد.