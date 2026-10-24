تظاهرات مردم سوریه علیه کشتار مردم به دست نظامیان صهیونیست

هزاران سوری با برگزاری تظاهرات‌ گسترده در شهرهای مختلف، تجاوز مکرر رژیم آپارتاید اسرائیل به خاک سوریه و کشتار مردم این کشور را محکوم کردند.

فعالان مدنی با فراخوان تظاهرات تأکید کردند حمله به مناطق مرزی، تعرض به تمام ملت سوریه است. به گزارش مهر، در دمشق، صدها نفر مقابل مقر سازمان ملل در محله المزه تجمع کردند و خواستار احترام به حاکمیت سوریه و آزادی زندانیان سوری در زندان‌های رژیم صهیونیستی شدند. در خان‌ارنبه استان قنیطره نیز مردم خیابان‌ها را پر کردند و تجاوز نظامی را محکوم کردند. مادران بازداشت‌شدگان در نبع‌الفوار هم شفاف‌سازی وضعیت فرزندانشان را خواستار شدند. بر اساس گزارش مرکز سجل، از ابتدای ۲۰۲۶ بیش از دو هزار و ۳۲ مورد نقض حاکمیت سوریه ثبت شده و مجموع آن از روی ‌کارآمدن رژیم جولانی به ۲۸۵۰ مورد رسیده است. رصدخانه حقوق بشر سوریه نیز از سقوط دمشق تا اکتبر ۲۰۲۶، ۱۱۹۴ مورد تجاوز زمینی را گزارش کرده که تمرکز اصلی آن روی قنیطره و درعا است.