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کد خبر: ۳۴۰۶۲۶
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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تخریب خانه‌های مردم در کرانه باختری ۳۰۰ خانوار آواره شدند

صهیونیست‌ها تخریب خانه‌های مردم فلسطین در کرانه باختری را درست مثل غزه، آغاز کرده و در یک روز 300 خانوار را آواره کردند.
تحولات میدانی در کرانه باختری از تشدید فشارهای نظامی رژیم صهیونیستی بر فلسطینیان، تخریب خانه‌ها، آوارگی اجباری خانواده‌ها و گسترش عملیات شهرک‌نشینان علیه اراضی کشاورزی در کرانه باختری حکایت دارد. نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی با محاصره مناطقی از شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری، ساکنان این مناطق را وادار به ترک خانه‌های خود کرده‌اند؛ اقدامی که به آوارگی حدود ۳۰۰ خانوار در محله الجلده منجر شده است. شهردار الخلیل نیز از آواره شدن 2 هزار و 200 فلسطینی طی عملیات صهیونیست‌ها خبر داد. همزمان تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه با اشاره به وجود شکاف‌های عمیق در داخل سرزمین‌های اشغالی، هشدار داد که تهدید اصلی پیش روی اسرائیل دشمنان خارجی نیستند، بلکه شکاف‌ها و فرسایش داخلی است که در بلندمدت «موجودیت اسرائیل را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.»

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