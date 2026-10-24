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کد خبر: ۳۴۰۶۲۳
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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صدور کیفرخواست برای 10 نفر از کارکنان متخلف امور مالیاتی مشهد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی در پرونده‌ای با موضوع اتهامات مالی و اقتصادی، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حسن همتی‌فر از صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی خبر داد و گفت: این پرونده در پی بررسی گزارش‌ها و مستندات گردآوری‌شده از سوی پلیس امنیت اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل امور مالیاتی استان خراسان‌رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته است و در جریان تحقیقات، ابعاد مختلف فعالیت‌های مالی و مالیاتی اشخاص مرتبط و عملکرد مرتبط با فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بررسی شده است.
همتی‌فر افزود: از جمله محور‌های مطرح‌شده در تحقیقات، بررسی دریافت وجوه، مستندات مالی و بانکی و اقدامات منتسب به برخی اشخاص در ارتباط با فرآیند‌های مالیاتی بوده است. اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست، از جمله دریافت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس، در چارچوب رسیدگی قضایی به پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: در ارتباط با این پرونده، ۱۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی که برای آنان کیفرخواست صادر شده است، از خدمت تعلیق شده‌اند.
دادستان مشهد افزود: با تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و بررسی مستندات به مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود و تصمیم نهایی درباره مسئولیت کیفری اشخاص در چارچوب قانون اتخاذ خواهد شد.

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