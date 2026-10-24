اعمال قانون برای 271 هزار تخلف دستکاری و پوشاندن پلاک از ابتدای امسال در تهران

معاون عملیات پلیس راهور تهران از ثبت بیش از 271 هزار تخلف پلاک و تشکیل قرارگاه ویژه برخورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از 271 هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال 1405 تاکنون خبر داد و گفت: دستکاری و مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه جرم است و متخلفان علاوه بر جریمه، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

سرهنگ احسان مؤمنی با اشاره به اهمیت پلاک در شناسایی وسایل نقلیه افزود: دستکاری، مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک می‌تواند امکان شناسایی خودرو و پیگیری تخلفات را مختل کند و زمینه انجام تخلفات رانندگی و حرکات مخاطره‌آمیز را فراهم آورد؛ از این‌رو، پلیس راهور برخورد با این تخلفات را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

مؤمنی با استناد به ماده 720 قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک وسیله نقلیه جرم محسوب می‌شود و برای آن 6 ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه کنترل و برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت گفت: در قالب این طرح، مأموران مشخصی در مناطق مختلف تهران مسئول شناسایی و برخورد با این تخلفات شده‌اند تا با اجرای قانون، از تضییع حقوق شهروندان و برهم‌خوردن نظم و امنیت معابر جلوگیری شود.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار تجمیعی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ادامه داد: در این مدت بیش از 271 هزار فقره تخلف پلاک اعمال قانون شده که بیش از 108 هزار فقره مربوط به موتورسیکلت‌ها و بیش از 163 هزار فقره مربوط به خودروها بوده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود 29 هزار مورد از تخلفات پلاک موتورسیکلت‌ها و بیش از 67 هزار مورد از تخلفات پلاک خودروها رفع اثر شده است.

انتقال خودرو به پارکینگ در صورت دستکاری پلاک

مؤمنی با تشریح نحوه برخورد با متخلفان گفت: در قرارگاه کنترل تخلفات پلاک، برای برخی رانندگان متخلف کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود؛ اما در موارد دستکاری و مخدوش کردن پلاک، وسیله نقلیه سریعاً به پارکینگ منتقل و برای متخلف پرونده تشکیل می‌شود تا به مراجع قضایی معرفی شود.

وی ادامه داد: افرادی که به‌دلیل دستکاری پلاک به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، علاوه بر پرداخت جریمه مربوط به تخلفات پلاک، باید جریمه تخلفاتی را نیز که با پلاک دستکاری‌شده مرتکب شده‌اند، پرداخت کنند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ درباره مراحل شناسایی و ثبت تخلفات پلاک توضیح داد: مأموران پس از مشاهده تخلف، آن را با قوانین و مقررات تطبیق می‌دهند و برای احراز مشخصات خودرو و راننده یا مالک اقدام می‌کنند. سپس مستندات تصویری تخلف با استفاده از تجهیزات هوشمند ثبت و اطلاعات مربوط به زمان، مکان و مشخصات متخلف در پایگاه داده تعیین‌شده درج می‌شود. پس از ثبت مستندات، در صورت امکان، پوشش پلاک در محل برطرف و تخلف اعمال قانون می‌شود. جریمه فعلی این تخلف

700 هزار تومان است و مأموران نیز صورت‌جلسه مربوطه را تنظیم می‌کنند.

مؤمنی با اشاره به سازوکار برخورد با متخلفانی که به کلاس‌های بازآموزی معرفی می‌شوند، گفت: حضور فرد در کلاس در بانک اطلاعاتی طرح پلاک ثبت می‌شود و در صورت تکرار تخلف، پرونده وی دوباره به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. در صورت عدم حضور متخلف در کلاس آموزشی، ابتدا به او فرصت داده می‌شود و پیامک یادآوری برای شرکت در کلاس ارسال خواهد شد؛ اما در صورت تداوم بی‌توجهی، پرونده تشکیل می‌شود و شکایت مربوط به پلاک وسیله نقلیه ثبت خواهد شد. در این شرایط، هر زمان فرد برای دریافت خدمات از پلاک وسیله نقلیه استفاده کند، امکان معرفی او به مراجع قضایی وجود دارد.

گزارش تخلفات پلاک از طریق «پلیس من» و 110

وی با تأکید بر اینکه دستکاری و مخدوش‌کردن پلاک، جرم و فراتر از تخلف راهنمایی و رانندگی است، افزود: هدف از تشکیل قرارگاه ویژه این است که تخلفات پلاک به صفر برسد و با کاهش تخلفات حادثه‌ساز و تصادفات، نظم و امنیت به معابر پایتخت بازگردد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات پلاک، موضوع را از طریق سامانه «پلیس من» یا تماس با شماره 110 و ارسال عکس و مستندات گزارش کنند.