۸۱ هزار کلاس درس با اجرای طرح شهید عجمیان بهسازی شد

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با مردم، اجرای طرح ملی شهید عجمیان را فرصتی برای ترویج فرهنگ خدمت بی‌منت و تقویت همبستگی ملی دانست.

به گزرش وزارت آموزش‌وپرورش، حمیدرضا خان‌محمدی در آیین اختتامیه طرح شهید عجمیان در شهرستان رامیان استان گلستان، با تبیین ویژگی‌های مدیریت جهادی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های کلیدی مدیریت جهادی، واگذاری امور به نیروهای میدانی، پرهیز از گسترش ساختارهای اداری غیرضروری و ایجاد ارتباط مؤثر با مردم است؛ رویکردی که در اجرای طرح شهید عجمیان، به‌ویژه در استان گلستان، به وضوح تجلی یافته است.

خان‌محمدی با اشاره به نام‌گذاری این طرح ملی به نام این شهید بزرگ، افزود: نام‌گذاری طرح بهسازی و شاداب‌سازی مدارس به نام شهید عجمیان، فرصتی ارزشمند برای ترویج روحیه خدمت بی‌منت در میان نسل جوان است. اجرای این طرح در مقیاس ملی و بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس، از جمله اقدامات گسترده‌ای است که با الهام از روحیه جهادی این شهید گرانقدر به انجام رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه ماهیت طرح شهید عجمیان فراتر از اقدامات فیزیکی است، افزود: این طرح صرفاً به رنگ‌آمیزی و زیباسازی محدود نمی‌شود، بلکه یک الگوی عملی برای سازماندهی مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه جهادی است. در این الگو، دانش‌آموزان، اولیا، خیرین، مدیران مدارس، دهیاران، شهرداران، بخشداران، فرمانداران و سایر مسئولان در کنار یکدیگر برای بهبود محیط‌های آموزشی تلاش می‌کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیامدهای تربیتی این مشارکت جمعی بیان داشت: در این فرآیند، دانش‌آموزان از دریافت‌کننده محض خدمات فراتر رفته و در آبادانی مدرسه مشارکت می‌کنند. این هم‌افزایی باعث تقویت احساس تعلق به مدرسه، مسئولیت‌پذیری و روحیه همکاری در میان دانش‌آموزان می‌شود.

خان‌محمدی با ارائه آماری از پیشرفت این طرح در سطح کشور خاطرنشان کرد: در قالب طرح شهید عجمیان، حدود ۸۱ هزار کلاس درس طی دو سال بهسازی و شاداب‌سازی شده است که این حجم از اقدامات، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در ارتقای فضاهای آموزشی کشور است. در پایان این مراسم، از گروه‌های جهادی، خیرین، دانش‌آموزان و بسیجیان و داوطلبان فعال در اجرای طرح شهید عجمیان تجلیل به عمل آمد.