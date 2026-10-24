خدمات پیوند قلب رایگان شد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هفته گذشته مصوب شد که خدمات پیوند قلب نیز علاوه بر رایگان ‌بودن، به‌صورت گلوبال (تعرفه کلی یا بسته‌ای) ارائه شود.

به گزارش ایرنا،‌ محمدمهدی ناصحی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت که با حضور خبرنگاران برگزار شد، اظهار داشت: پیوندها یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می‌شود و بسیاری از کشورهای دیگر به ایران برای پیوند عضو مراجعه می‌کنند. هفته گذشته مصوب شد که خدمات پیوند قلب نیز علاوه بر رایگان ‌بودن، به‌صورت گلوبال ارائه شود.

افزایش اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج

ناصحی با اشاره به افزایش اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان داشت: به‌واسطه راه‌اندازی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداختی از جیب این بیماران کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ۱۳۰ گروه از بیماری‌ها تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار دارند، افزود: امسال اعتبار صندوق، ۱۵ هزار میلیارد تومان و به‌صورت سرجمع منابع بیمه سلامت است. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تأکید داشتند که این اعتبار نباید به حساب بیمه سلامت گذاشته شود، زیرا ۵۰ درصد از این اعتبارات به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: حداقل پیشنهاد ما ۳۳ هزار میلیارد بود، اما اکنون به این نتیجه رسیدیم که نیاز واقعی حدود ۵۰ همت بود و اکنون با ۱۵ همت شرایط را مدیریت می‌کنیم.

علت حذف پوشش بیمه‌ای برخی اقلام دارویی

ناصحی گفت: هیئت دولت مصوبه‌ای داشته که با شرایط اقتصادی حاضر، برخی اقلام دارویی که شاید مصرف روزمره نداشته باشند، با در نظر گرفتن شرایط اورژانسی بیماران، پوشش بیمه‌ای آن داروها برداشته شده و منابع آن به سمت اقلام دیگر سوق پیدا کند.

وی ادامه داد: برخی از این داروها، کورتون هستند که استفاده زیادی از این داروها مشاهده می‌شود و منابع این داروها به سمت خدمات ضروری‌تر رفته است. البته خدمات در حوزه اورژانس و بستری کاهش پیدا نکرده و فقط استفاده خارج از چارچوب و بیش از حد، از پوشش بیمه‌ای خارج شده است. این موضوع در کمیته‌های علمی و اقتصاد سلامت بررسی شده است. به هر حال منابع باید جهت‌دهی شود. با توجه به شرایط حاضر و منابع موجود، باید به شکلی مدیریت شود که ضرورت‌ها پوشش داده شوند. همچنین برخی سرم‌های تزریقی نیز از این جمله هستند. باید بتوانیم منابع را مدیریت کرده و به سمت هزینه‌های ضروری ببریم.

نظارت بیمه‌ای

بر مداخلات غیرضروری برخی پزشکان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به سؤالی درباره جریمه یا تشویق پزشکان گفت: برنامه‌ای در این زمینه داریم و نشست‌هایی با سازمان نظام‌پزشکی داشتیم تا مصارف غیرضروری و مداخله زیان‌آور برای مردم انجام نشود. درصد قابل‌توجهی از اقداماتی مانند ام‌آرآی و آنژیوگرافی غیرضروری است. از سازمان نظام‌پزشکی تا بسیاری از پزشکان اعتقاد دارند که این موارد ضرورت ندارد.

ناصحی افزود: به‌طور مثال تعداد زیادی آنژیوگرافی در یکی از بیمارستان‌ها طبیعی بود و هیچ مداخله‌ای پس از آن انجام نشده است. وقتی یک پزشک تشخیص می‌گذارد، حداقل ۵۰ درصد باید دارای یافته‌ای باشند و نباید این‌طور باشد که هر کسی مراجعه کرد، از او نوار قلب و تست ورزش گرفت. جامعه پزشکی به این موارد توجه دارند و اگر بی‌توجهی در جایی وجود دارد، باید بیمه‌ها وارد شوند.

خدمات بیمه سلامت در حوزه درمان ناباروری

وی در پاسخ به سؤالی درباره خدمات درمان ناباروری بیان داشت: چند سالی‌ است که ردیفی برای جوانی جمعیت وجود دارد و حتی گاهی دو برابر آنچه در قانون بودجه آمده هم هزینه می‌کنیم. بیمه مادران باردار و کودکان تا پنج‌سالگی برقرار می‌شود و تعداد زیادی از زوجینی که مشکل ناباروری دارند در سامانه‌های بیمه سلامت نشان‌دار شده و در بخش‌های دولتی و خصوصی، خدمات دریافت می‌کنند. در بخش دولتی، پرداختی از جیب بیماران بسیار پایین است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: برخی از خدمات درمان ناباروری به هر دلیلی در بخش دولتی ارائه نمی‌شود و بیمار به بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود. افرادی که بخش خصوصی ارجاع داده می‌شوند نیز می‌توانند مدارک را بیاورند که بخشی از این هزینه مطابق تعرفه بخش دولتی پرداخت می‌شود.

ناصحی با بیان اینکه ۱۶۵ هزار نفر در سامانه‌های بیمه سلامت برای درمان ناباروری نشان‌دار شده‌اند، افزود: سقف سالانه خدمات به زوجین نابارور نیز برداشته شده است؛ سالانه کمتر از یک هزار میلیارد تومان برای این موضوع بودجه داریم.

رادیوگرافی مجدد دندان برای ارائه بیمه تکمیلی باید حذف شود

وی در پاسخ به سؤالی درباره خطرهای انجام رادیوگرافی‌های مجدد دهان و دندان در مراکز پرتوپزشکی برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی و تحمیل هزینه به بیمه‌های پایه گفت: در این زمینه مکاتباتی با وزارت بهداشت انجام شده است. رادیوگرافی مجدد به جز تحمیل هزینه به فرد و بیمه‌ها، اشعه‌هایی دارد و این ضروری نیست که افراد مجدد در برابر اشعه قرار بگیرند تا مراحل پرداخت توسط بیمه‌های تکمیلی انجام شود. حتی به بیمه آتیه‌سازان حافظ نیز اعلام شده که از دریافت رادیوگرافی مجدد خودداری کرده و این روش غیرمنطقی را حذف کنند.

پوشش بیمه‌ای برای ۶ خدمت روان‌شناسی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به سؤالی درباره پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت روان اظهار داشت: خدمات سلامت روان در ۶ خدمت روان‌شناسی تحت پوشش قرار دارد و افرادی که مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند، می‌توانند این خدمات را با پوشش بیمه‌ای دریافت کنند.

افزایش پرداختی از جیب بیماران

به‌دلیل افزایش قیمت‌ها

ناصحی گفت: همه ارکان نظام سلامت به‌دنبال این هستند که اجازه ندهند افزایش هزینه‌های حوزه سلامت رخ بدهد؛ اما به‌دلیل جنگ تحمیلی، هزینه‌ها افزایش چشمگیری داشته و در برخی موارد، مثل داروها، قیمت‌ها بالاتر رفته و تأمین آن برای مردم، دشوار شده است ولی در زمینه سهم بیمه و ارز دارو، تأکید شده که با وجود بدهی‌های فراوانی که به مراکز داریم، سهم پرداختی کاهش پیدا نکند.

وی ادامه داد: به‌طور مثال قیمت یک دارو قبلاً ۶ میلیون تومان بوده و اکنون به ۳۱ میلیون تومان رسیده و پوشش بیمه‌ای ما به ۲۸ میلیون تومان رسیده، اما باز هم حدود

۲ تا ۳ میلیون از هزینه این دارو که نیازمند ۳ تا ۴ تجویز در ماه است، برای بیمار سنگین خواهد بود. با وجود افزایش چند برابری سهم صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، باز هم هزینه‌ها بالاست. سهمی که کل بیمه‌ها و دولت پرداخت می‌کنند، قادر نیستند افزایش هزینه‌ها را پوشش بدهند و در نتیجه پرداختی از جیب بیماران افزایش پیدا می‌کند.