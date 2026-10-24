آموزش‌وپرورش اعلام کرد: مدارس آنلاین خارجی مجوز رسمی ندارند و مدارک آنها در ایران معتبر نیست.

محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم فعالیت مدارس آنلاین خارجی را فاقد مجوز رسمی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش خواند و عنوان کرد: اخیراً شاهد فعالیت مراکزی تحت عنوان مدارس آنلاین خارجی هستیم که با الگوبرداری از سیستم‌های home school اقدام به جذب دانش‌آموزان می‌کنند.

سلیمی افزود: این مراکز هیچ‌گونه وجاهت قانونی در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران ندارند و فعالیت آنها کاملاً غیرمجاز است و هیچ‌یک از این مؤسسات پروانه تأسیس یا تأییدیه نظارتی از وزارت آموزش‌وپرورش دریافت نکرده‌اند.

وی با تبیین وضعیت ثبت‌نام سامانه‌ای دانش‌آموزان در این مدارس گفت: نکته‌ای که والدین باید بدانند این است که دانش‌آموزان این مدارس در هیچ‌کدام از سامانه‌های رسمی آموزش‌وپرورش ایران، از جمله «سناد» یا «سیدا» ثبت‌نام نمی‌شوند. در واقع از دیدگاه آموزشی، ثبت‌نام از این دانش‌آموزان در سیستم آموزش رسمی کشور وجود ندارد و این افراد عملاً در وضعیت بلاتکلیف آموزشی قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، اعتبار مدارک صادره توسط این مدارس را فاقد رأی از سوی کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانست و ادامه داد: بسیاری از این مراکز با وعده صدور مدرک تحصیلی معتبر، خانواده‌ها را ترغیب به ثبت‌نام می‌کنند، اما این مدارک به‌دلیل عدم‌تبعیت از استانداردهای آموزشی، نظارتی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور هیچ‌گونه اعتباری ندارند و در واقع در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی که مسئولیت آن به‌عهده مرکز امور بین‌الملل است، مدارک صادره از این مراکز آنلاین به هیچ عنوان مورد بررسی و ارزشیابی قرار نخواهد گرفت. بنابراین پرونده تحصیلی این دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور یا ورود به مقاطع بالاتر با بن‌بست جدی مواجه خواهد بود.