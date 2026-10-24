وزیر ورزش ‌و ‌جوانان بر ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی 2026 ناگویا تأکید کرد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش ‌و‌ جوانان در پیامی ضمن تجلیل از حضور و تلاش‌های کاروان ورزشی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی و تبریک به مدال‌آوران، بر ضرورت آسیب‌شناسی نتایج این دوره از رقابت‌ها، حمایت مستمر از ورزشکاران جانباز و توان‌یاب و برنامه‌ریزی سریع و مؤثر برای کسب سهمیه و حضور قدرتمند در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس تأکید کرد.

در بخشی از نامه وزیر ورزش آمده است: «انتظار دارم کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، بدون فوت وقت و با نگاهی دقیق، جامع و کارشناسی، عملکرد کاروان ایران در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی را مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بدهد. بی‌تردید شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و جوان‌گرایی در برخی رشته‌ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر روند آماده‌سازی و عملکرد ورزشکاران بوده است، اما این واقعیت نباید مانع از بررسی دقیق نقاط ضعف و کاستی‌ها شود. برای تداوم افتخارآفرینی و حفظ اقتدار ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران، به آسیب‌شناسی جدی، تصمیم‌گیری به‌موقع و برنامه‌ریزی هدفمند نیاز داریم.

ضروری است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی سریع و مؤثری برای کسب بیشترین و بهترین سهمیه‌های ممکن در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس و سپس حضور قدرتمند و موفقیت‌آمیز در این رویداد بزرگ جهانی صورت گیرد.»