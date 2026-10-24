دلیل غیبت دبیر در مجمع انتخاباتی اتحادیه جهانی کشتی

دبیر فدراسیون کشتی درباره غیبت علیرضا دبیر در مجمع انتخاباتی اتحادیه جهانی توضیحاتی ارائه داد.

مهدی یوسفی درباره شرایط اعزام تیم ملی کشتی فرنگی به آستانه قزاقستان اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده بود تا تیم ملی کشتی فرنگی بتواند به بهترین شکل در این مسابقات حاضر شود.

تیم پس از ورود به آستانه، در هتل مستقر شد و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، تمرینات و برنامه‌های خود را پیگیری کرد.وی درباره غیبت علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در مجمع انتخاباتی اتحادیه جهانی کشتی نیز توضیح داد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت آماده‌سازی تیم‌های ملی برای حضور در مسابقات، تمام تمرکز فدراسیون بر این بود که ملی‌پوشان در بهترین شرایط ممکن راهی رقابت‌ها شوند و به همین دلیل، فرصت کافی برای حضور در این برنامه فراهم نبود.

دبیرِ فدراسیون کشتی درباره زمان اعزام تیم ملی کشتی آزاد ایران به قزاقستان گفت: این تیم نیز با شرایطی مشابه تیم ملی کشتی فرنگی، فردا از فرودگاه مهرآباد عازم آستانه خواهد شد. امیدواریم ملی‌پوشان با پروازی خوب به مقصد برسند و با آمادگی کامل در مسابقات حاضر شوند.