فرنگی‌کاران ایران در روز نخست رقابت‌های قهرمانی جهان، عملکرد درخشانی داشتند. سه نماینده کشورمان به فینال رسیدند و یک نفر هم راهی رده‌بندی شد.

پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دیروز آغاز شد و تا سه‌شنبه پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان ادامه خواهد یافت.

طبق برنامه دیروز مسابقات وزن‌های ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار شد و پیام احمدی، علی احمدی وفا و غلامرضا فرخی با اقتدار به فینال رسیدند و علی اسکو هم راهی رده‌بندی شد. در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهائی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهائی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و به دیدار نهائی رسید. احمدی امروز در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از جمهوری‌آذربایجان کشتی خواهد گرفت. در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهائی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهائی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. او نیز امشب در فینال مقابل کوتو گومی از ژاپن روی تشک می‌رود. در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه

۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهائی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران لقب گرفت تا در فینال با حریفی از ترکیه روی تشک برود. در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهائی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و به نیمه نهائی رسید. اسکو در این مرحله مقابل سانان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان با ناداوری و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.