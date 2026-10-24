پرونده ملوان – تراکتور

از تکرار بازی تا احتمال کسر امتیاز

سرنوشت دیدار جنجالی ملوان و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر به تصمیم کمیته انضباطی گره خورده است. این مسابقه در حالی لغو شد که دو تیم برای مراسم آغاز بازی وارد زمین شده بودند؛ اما تراکتور زمین را ترک کرد و فحاشی هواداران منتسب به ملوان نیز از دیگر دلایل جنجالی‌شدن این پرونده بود.

کمیته انضباطی پس از برگزاری جلسه رسیدگی، به دو باشگاه تا روز دوشنبه فرصت داده است تا در صورت توافق، رضایت کتبی خود را برای تکرار مسابقه اعلام کنند. با این حال، شنیده می‌شود ملوان تمایل چندانی به تکرار بازی ندارد و تلاش‌ها برای جلب رضایت این باشگاه ادامه دارد.

در صورت توافق، مسابقه احتمالاً بدون حضور تماشاگران و در شهری خارج از انزلی برگزار خواهد شد. اما اگر توافقی حاصل نشود، احتمال اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود ملوان به دلیل ترک زمین توسط تراکتور مطرح است؛ هرچند ملوان نیز ممکن است به دلیل فحاشی هواداران با جریمه مالی سنگین و حتی کسر امتیاز مواجه شود.

بر اساس ماده ۶۲ آئین‌نامه انضباطی، کمیته انضباطی موظف است رأی نهائی این پرونده را ظرف یک هفته صادر کند و به این ترتیب، انتظار می‌رود تکلیف این دیدار جنجالی تا روز دوشنبه مشخص شود.

دیدار حساس پرسپولیس با فولاد

پرونده بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (یکشنبه ۳ آبان) با برگزاری پنج دیدار بسته می‌شود.

در مهم‌ترین دیدار امروز، پرسپولیس از ساعت ۱۶:۴۵ به مصاف فولاد خوزستان می‌رود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار باشد. سرخ‌پوشان پایتخت در این دیدار به دنبال کسب سه امتیاز و تثبیت جایگاه خود در صدر جدول هستند و امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، هفته دهم را با نتیجه‌ای مطلوب به پایان برسانند.

در سوی مقابل، فولاد نیز با انگیزه کسب امتیاز پا به این میدان می‌گذارد و تلاش می‌کند با ارائه نمایشی منسجم، کار را برای پرسپولیس دشوار کند. تقابل دو تیم همواره از جذابیت‌های خاصی برخوردار بوده و انتظار می‌رود شرایط فنی، تمرکز بازیکنان و استفاده از موقعیت‌های گلزنی در تعیین سرنوشت این مسابقه نقش مهمی داشته باشد.

با توجه به فشردگی رقابت‌ها و اهمیت امتیازهای هفته‌های ابتدائی لیگ، هر لغزش می‌تواند شرایط تیم‌ها را در ادامه مسیر تحت‌تأثیر قرار دهد. از همین رو، دیدار پرسپولیس و فولاد در کنار چهار مسابقه دیگر امروز، یکی از مهم‌ترین بازی‌های پایانی هفته دهم خواهد بود. برنامه کامل روز سوم بازی‌های هفته دهم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه سوم آبان‌ماه 1405

* پیکان تهران........................................................................ ملوان انزلی(ساعت 16)

* نساجی مازندران............................................. فجرسپاسی شیراز(ساعت 16:45)

* سپاهان................................................................... مس شهر بابک(ساعت 16:45)

* پرسپولیس............................................................ فولاد خوزستان(ساعت 16:45)

* استقلال خوزستان................................................. شمس آذر قزوین(ساعت 17)