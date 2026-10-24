سرویس ورزشی-

پرونده کاروان ورزش ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با ۱۰۲ مدال و جایگاه ششمی بسته شد؛ این در حالی است که در دوره پیشین این بازی‌ها ایران نایب‌قهرمان بازی‌ها شده بود.

ششمین و آخرین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دیروز در حالی برگزار شد که ورزشکاران در چهار رشته پاراتیراندازی با کمان، بوچیا، پاراوزنه‌برداری و پاراشمشیربازی به میدان رفتند. آخرین نماینده از کاروان ایران روز شنبه به میدان رفت و از کسب مدال بازماند. تیم پاراوزنه‌برداری میکس کشورمان با ترکیب علی سیفی، محسن بختیار و نیکو روزبهانی با حریفانش رقابت کرد و با کسب امتیاز ۱۱۶.۵۴ در رده دهم ایستاد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. در این رقابت فقط علی سیفی بود که وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی را مهار کرد و دو ورزشکار دیگر کشورمان به زیر وزنه نرفتند و رکوردی هم برایشان ثبت نشد. بدین ترتیب کاروان ایران که با نام «جان‌فدای ایرانِ قوی» در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده بود، با ۱۶۶ ورزشکار و با کسب ۱۰۲ مدال، شامل ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز به کار خود پایان داد. این کاروان «آنا جهانگرد» دانش‌آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره‌طیّبه جانباز شد، به‌عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به‌یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به‌عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان را، این قربانیان مظلوم جنگ، به دنیا مخابره کند.

اسامی طلایی‌های ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح است: آیلار جامی – پاراتکواندو، الهام صالحی- پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴،

سینا ضیغمی‌نژاد- پاراشنا کلاس S۱۰، محمد صابر- پرتاب وزنه کلاس F۳۳، سامان پاکباز- پرتاب وزنه کلاس F۱۲، عرفان بندری- پرتاب نیزه، امیرحسین علیپور- پرتاب وزنه کلاس F۱۱، فائزه احمدی- تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱، امیرمحمد حقیقت‌شناس – پاراتکواندو، یاسین خسروی – پارادوومیدانی، علیرضا زارع- پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر، علی نوایی – پاراجودو، علیرضا بخت – پاراتکواندو، حامد حق‌شناس – پاراتکواندو، سعید افروز- پارادوومیدانی پرتاب نیزه، احمد امین‌زاده- پاراوزنه‌برداری، هاجر صفرزاده – پارادوومیدانی، سینا ضیغمی‌نژاد- پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه، سینا ضیغمی‌نژاد- پاراشنا ۵۰ متر آزاد، مهران نکویی‌مجد- پارادوومیدانی پرتاب وزنه، مهدی اولاد- پارادوومیدانی پرتاب دیسک، الهام صالحی- پارادوومیدانی پرتاب وزنه، تیم ملی والیبال نشسته، ابوالفضل ظریف- پاراشنا ۱۰۰ متر کرال پشت، علیرضا زارع- دوی ۲۰۰ متر، صادق بیت‌سیاح- پارادوومیدانی پرتاب نیزه.

از نایب‌قهرمانی تا جایگاه ششم

کاروان ورزش ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با کسب ۱۰۲ مدال و قرار گرفتن در جایگاه ششم جدول رده‌بندی به کار خود پایان داد؛ نتیجه‌ای که در مقایسه با نایب‌قهرمانی دوره گذشته در هانگژو، از افت چهار پله‌ای ایران در مهم‌ترین آوردگاه ورزش پارالمپیکی قاره حکایت دارد. ایران که طی چهار دوره گذشته همواره در جمع چهار کشور برتر بازی‌های پاراآسیایی قرار داشت، این بار در ناگویا از جایگاه دوم به رتبه ششم رسید تا یکی از مهم‌ترین عقب‌گردهای خود در تاریخ حضور در این بازی‌ها را تجربه کند.

مقایسه نتایج ۵ دوره نشان می‌دهد که افت ایران در ناگویا تنها به کاهش مجموع مدال‌ها محدود نمی‌شود. تعداد طلاهای کاروان نیز از ۴۴ مدال در هانگژو به ۲۶ مدال در ناگویا رسید؛ کاهشی معادل ۱۸ مدال طلا که در نظام رتبه‌بندی مبتنی بر تعداد مدال‌های طلا، اهمیت ویژه‌ای دارد. از سوی دیگر، کاهش تعداد مدال‌های برنز از ۴۱ به ۴۰، در کنار کاهش مدال‌های طلا و نقره، نشان می‌دهد ترکیب مدالی ایران نیز نسبت به دوره گذشته تغییر کرده است. با این حال، برای مشخص شدن دلایل اصلی این عقبگرد، باید عملکرد رشته‌ها، تعداد سهمیه‌ها، کیفیت رقابت‌ها، وضعیت قهرمانان و میزان موفقیت نسل‌های جدید ورزشکاران به‌صورت جداگانه بررسی شود.

شرایط خاص کشور، متغیری در معادله آماده‌سازی

بررسی عملکرد کاروان ایران در ناگویا بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور در ماه‌های منتهی به این رقابت‌ها، نمی‌تواند تصویری کامل از مسیر آماده‌سازی ورزشکاران ارائه دهد. شرایطی که می‌تواند بر روند اردوهای آماده‌سازی، برنامه‌ریزی تمرینی، برگزاری مسابقات تدارکاتی و آرامش روانی ورزشکاران تأثیرگذار باشد و در نهایت، کیفیت حضور آن‌ها در میدان رقابت را تحت‌تأثیر قرار دهد. با این حال، برای مشخص شدن میزان اثرگذاری این شرایط بر نتیجه نهایی، به بررسی دقیق‌تر روند آماده‌سازی رشته‌های مختلف، وضعیت اردوها و مسابقات تدارکاتی و عملکرد ورزشکاران نیاز است. از این رو، شرایط خاص کشور را باید یکی از متغیرهای قابل بررسی در تحلیل نتیجه ناگویا دانست، نه دلیلی قطعی برای توجیه افت چهار پله‌ای ایران. در واقع، پرسش اصلی این است که چه میزان از فاصله‌گرفتن ایران از جایگاه دوم آسیا به شرایط بیرونی و چه میزان به مسائل فنی، ترکیب کاروان و عملکرد رشته‌های مختلف مربوط می‌شود؛ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند مسیر بازگشت ورزش پارالمپیکی ایران به جمع مدعیان اصلی قاره را روشن‌تر کند.

زنگ هشدار برای ورزش پارالمپیکی

با همه این‌ها قرار گرفتن در جایگاه ششم آسیا به معنای نادیده گرفتن تلاش ورزشکارانی نیست که در شرایط دشوار برای ایران افتخارآفرینی کردند؛ اما فاصله گرفتن از جایگاه دوم دوره قبل، پرسشی جدی درباره روند آماده‌سازی، برنامه‌ریزی و حفظ جایگاه ایران در ورزش پارالمپیکی قاره مطرح می‌کند. ایران در چهار دوره نخست، مسیر خود را از رتبه چهارم به سوم و سپس دوم رساند؛ مسیری که در ناگویا متوقف شد. اکنون مسئله اصلی تنها بازگشت به جمع سه کشور برتر آسیا نیست، بلکه شناسایی دلایل این افت و تدوین برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار آن در دوره آینده است.