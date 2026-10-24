توصیه به همسر برای تحصیل علم (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم امین کریمی چنبلو، یکم فروردین سال 65 در شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان‌شرقی متولد شد. او فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر، دانشجوی کارشناسی الکترونیک و در

4 رشته، ورزشکاری حرفه‌ای بود. سرانجام، این نخبه ورزشکار در حین انجام مأموریت در حومه شهر حلب در سوریه در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) و در روز پنجشنبه 30 مهر سال 94 مصادف با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به دست نیروهای تکفیری در کشور سوریه به فیض عظیم شهادت نائل آمد. در بخشی از وصیت‌نامه شهید خطاب به همسرش می‌خوانیم: «بنده در کمال صحت و سلامت عقل چنین وصیت می‌کنم؛ بعد از فوت بنده، تمامی دارایی و اموال من در اختیار همسر مهربانم قرار گیرد و ایشان بنا به اختیار و صلاحدید خود عمل نماید. و در آخر؛ از تمامی عزیزانی که نسبت به بنده حقیر لطف کرده‌اند، خواهر، برادر عزیزم حلالیت می‌طلبم و خواهش می‌کنم و باز خواهش می‌کنم که خود را اسیر غم نکنند. لطف و تدبیر خداوند چنین بود. همسر مهربان و عزیزم، ‌ای دل‌آرام هستی من، ‌ای زیباترین ترانه‌ زندگی من،‌ ای نازنین؛ از شما خواهش می‌کنم که باقی عمر گران‌قدر خود را به تحصیل علم و ادامه‌ زیبای زندگی بپردازی. (من از شما راضی هستم)، زیبای من خدا نگهدارت باد.»