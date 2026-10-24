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کد خبر: ۳۴۰۶۱۲
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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در 7 ماهه امسال محقق شد

افزایش درآمد نفتی ایران به 17/5 میلیارد دلار

درآمد نفتی ایران در مهرماه از یک میلیارد و 500 میلیون دلار گذشت تا مجموع درآمد وصول‌شده نفتی کشور از ابتدای سال به بیش از 17 میلیارد و 500 میلیون دلار برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ درآمد نفتی ایران در مهرماه، از یک میلیارد و 500 میلیون دلار گذر کرد. گفتنی است؛ در شش ماه ابتدائی سال بیش از 16 میلیارد دلار از محل فروش نفت وارد کشور شده بود. با احتساب درآمد وصولی مهرماه، مجموع درآمد نفتی کشور در هفت ماه نخست سال از 17 میلیارد و 500 هزار دلار عبور کرده است. 
این درآمد دست دولت را برای تقویت حمایت‌های معیشتی از جمله افزایش مبلغ کالابرگ بازتر کرد؛ چرا که تحقق درآمدها، بیش از رقم بودجه است. پیشتر، رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر مطلوب بودن وضعیت ذخایر ارزی کشور گفت؛ این ذخایر حتی تا مدت‌ها پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز پاسخگوی نیازهای ایران خواهد بود.
همچنین همزمان با پاسخ مقتدرانه سیاسی ایران، مدیریت سریع شایعات و اقدامات نیروهای مسلح در منطقه، در کنار افزایش ریسک‌های عرضه و تقاضای فصلی، قیمت نفت را به رکورد تاریخی خود رسیده است. این مسئله، درآمد نفتی کشور را افزایش می‌دهد. قیمت نفت برنت از مرز 117 دلار عبور کرده است.

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