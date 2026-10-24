افزایش 56 درصدی قیمت گاز در پاکستان با قطع واردات از ایران

توقف چندروزه واردات گاز مایع از ایران، بازار پاکستان را با کمبود عرضه و جهش قیمت روبه‌رو کرد و بهای کپسول گاز در این کشور ۵۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ توقف چندروزه بخشی از مبادلات تجاری در گذرگاه‌های مشترک ایران و پاکستان، آثار خود را به‌طور مستقیم در بازار انرژی پاکستان نشان داده است؛ به‌طوری که قیمت یک کپسول ۱۲ کیلوگرمی گاز مایع در بلوچستان پاکستان از حدود ۴۵۰۰ به هفت هزار روپیه رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۵۶درصدی.

طبق گزارش رویترز، پاکستان روزانه حدود هفت هزار تن گاز مایع (LPG) از ایران وارد می‌کند و بیش از چهار هزار تن از این میزان تنها از مسیر گبد–ریمدان وارد این کشور می‌شود. توقف این جریان موجب کمبود عرضه و افزایش قیمت در بخش‌هایی از پاکستان شده است. در برخی مناطق این کشور قیمت کپسول ۱۲کیلوگرمی حتی از هفت هزار روپیه نیز فراتر رفته است.

«شکری بلوچ»؛ سرپرست منطقه آزاد ریمدان، اعلام کرد که در پی رایزنی با طرف پاکستانی، فعالیت تجاری در این مرز از سر گرفته شده است. با این‌حال، درباره گذرگاه تفتان–میرجاوه نیز تا صبح شنبه گزارش رسمی و قابل اتکایی که بازگشت کامل مبادلات تجاری آن به شرایط عادی را تأیید کند، منتشر نشده است. علاوه‌بر جهش قیمت گاز مایع بیش از یک هزار کانتینر پاکستانی حامل کالاهایی از جمله سیب‌زمینی، موز و برنج نیز در جریان محدودیت‌ها با مشکل مواجه شده است.