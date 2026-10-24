آمریکا دوباره در حال استفاده از ذخایر استراتژیک نفت خود است و در حالی که قیمت نفت به بالای ۱۱۷ دلار در هر بشکه صعود کرده، این بار برای ادامه جریان نفت خام به پالایشگاه لوئیزیانا، به برداشت از ذخایر اضطراری متوسل شده است.

به گزارش ایسنا، وزارت انرژی آمریکا روز جمعه با اشاره به اختلال موقت در تحویل نفت خام، تبادل اضطراری تا ۴۰۰ هزار بشکه از ذخایر خود را با پالایشگاه لیک چارلز «فیلیپس ۶۶» مجاز اعلام کرد. این نفت از سایت «وست هکبری» این ذخایر در لوئیزیانا می‌آید و برای تحویل فوری در دسترس است.

پالایشگاه لیک چارلز می‌تواند حدود ۲۶۴ هزار بشکه در روز را پالایش کند و بر این اساس، حجم مجاز اعلام شده، تقریبا معادل یک روز و نیم از ظرفیت پالایش این پالایشگاه است. وزارت انرژی آمریکا مشخص نکرد که چه عاملی باعث اختلال در تحویل شده است. شرکت «فیلیپس ۶۶» تایید کرد که نفت خام را دریافت خواهد کرد، اما از بحث در مورد عملیات پالایشگاه یا فعالیت تجاری خودداری کرد. سخنگوی این شرکت گفت که هیچ‌گونه تاثیر عملیاتی را پیش‌بینی نمی‌کند. دولت آمریکا این نفت عرضه شده را یک مبادله می‌نامد، نه یک فروش و «فیلیپس ۶۶» باید بشکه‌های قرض گرفته شده را به همراه نفت خام اضافی به عنوان بهره، بازگرداند. این اولین برداشت واشنگتن از ذخایر استراتژیک نفت در ماه میلادی جاری نیست. در ۱۰ اکتبر (15 روز قبل) وزارت انرژی آمریکا پس از اختلالات عرضه ناشی از آب و هوا، برداشت تا چهار میلیون بشکه نفت را در مبادلات اضطراری برای شرکت‌های «اکسون موبیل» و «بی‌پی» مجاز کرد. این ذخایر پیش از این به دلیل برداشت‌ها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در طول تجاوز نظامی آمریکا به ایران و جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. طبق اعلام وزارت انرژی آمریکا، سطح فعلی ذخایر استراتژیک نفت 282 میلیون و 700 هزار بشکه است، که برخی از تحلیلگران آن را حداقل سطح عملیاتی می‌دانند.

مبادله اخیر در حالی انجام می‌شود که قیمت نفت همچنان در حال افزایش است. نفت خام برنت روز جمعه با بیش از سه درصد افزایش، در مقطعی از معاملات از مرز ۱۱۷ دلار در هر بشکه عبور کرد، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت با چهار درصد افزایش، به ۱۰۳ دلار و ۵۲ سنت رسید. بر اساس گزارش اویل پرایس، مجوز ۴۰۰ هزار بشکه‌ای به جای کمبود گسترده نفت جهانی، به اختلال در عرضه محلی پالایشگاه‌ها می‌پردازد. اما با توجه به اینکه مسیرهای عرضه خاورمیانه همچنان محدود هستند و قیمت نفت خام بالای ۱۰۰ دلار است، تامین نفت پالایشگاه‌ها به فرآیندی بسیار پرهزینه تبدیل شده است.