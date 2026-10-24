تمدید مهلت ثبتنام در سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری
مهلت ثبتنام در «سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری» که پیشتر تا پایان مهرماه اعلام شده بود، به منظور فراهم آوردن فرصت بیشتر برای مجموعههای فعال در امور خیریه و نیکوکاری، تا ۲۰ آبان ماه تمدید شد.
سومین دوره این جشنواره ملی با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از تشکلهای خیریه، مراکز نیکوکاری و گروههای جهادی پیشرو در کشور برگزار میشود. این رویداد در راستای تکریم فعالان حوزه خیرات و ترویج فرهنگ نیکوکاری در سطح ملی برنامهریزی شده است.
تشکلهای علاقهمند و فعال میتوانند با مراجعه به سامانه رسمی جشنواره به نشانی neshanikookari.ir، نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک و اطلاعات لازم اقدام کنند. لازم به ذکر است که فرآیند داوری و انتخاب برندگان در سه مرحله غربالگری، ارزیابی اسنادی و بازدید میدانی با دقت بالا انجام خواهد شد.
در این دوره از جشنواره، مجموعههای شرکتکننده بر اساس توانمندی در ارائه خدمات حمایتی، عمرانی و آبادانی، توسعه زیستبوم احسان، مدیریت مؤثر و نقشآفرینی در توسعه اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرند. این جشنواره گامی مهم در جهت ارتقای سطح حکمرانی در حوزه خیرات و تشویق مجموعههایی است که با رعایت انضباط مالی و شفافیت، در مسیر توسعه و آبادانی کشور گام برمیدارند.