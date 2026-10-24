مهلت ثبت‌نام در «سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری» که پیش‌تر تا پایان مهرماه اعلام شده بود، به منظور فراهم آوردن فرصت بیشتر برای مجموعه‌های فعال در امور خیریه و نیکوکاری، تا ۲۰ آبان ماه تمدید شد.

سومین دوره این جشنواره ملی با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از تشکل‌های خیریه، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی پیشرو در کشور برگزار می‌شود. این رویداد در راستای تکریم فعالان حوزه خیرات و ترویج فرهنگ نیکوکاری در سطح ملی برنامه‌ریزی شده است.

تشکل‌های علاقه‌مند و فعال می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی جشنواره به نشانی neshanikookari.ir، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و اطلاعات لازم اقدام کنند. لازم به ذکر است که فرآیند داوری و انتخاب برندگان در سه مرحله‌ غربالگری، ارزیابی اسنادی و بازدید میدانی با دقت بالا انجام خواهد شد.

در این دوره از جشنواره، مجموعه‌های شرکت‌کننده بر اساس توانمندی در ارائه خدمات حمایتی، عمرانی و آبادانی، توسعه زیست‌بوم احسان، مدیریت مؤثر و نقش‌آفرینی در توسعه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این جشنواره گامی مهم در جهت ارتقای سطح حکمرانی در حوزه خیرات و تشویق مجموعه‌هایی است که با رعایت انضباط مالی و شفافیت، در مسیر توسعه و آبادانی کشور گام برمی‌دارند.