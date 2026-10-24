عکاس ایرانی از سومالی سالم برگشت در پاریس زخمی شد

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز ۳۰ مهر گزارش داد آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس باسابقه و شناخته‌شده ایرانی در جریان پوشش اعتراضات خیابانی در پاریس، بر اثر انفجار نارنجک پلیس فرانسه زخمی شده است. این اعتراضات با گذشت حدود ۶ هفته در شهرهایی مثل پاریس، مارسی، لیون و نانت ادامه دارد.

به گزارش فارس، یعقوب‌زاده طی ۴ دهه فعالیت حرفه‌ای، بحران‌ها و جنگ‌های زیادی از جمله جنگ ایران و رژیم بعث صدام، افغانستان، لبنان، سومالی و چچن را پوشش داده و چندین بار هم در جریان مأموریت‌های خبری مجروح شده است. او برنده جایزه معتبر ورلدپرس‌فوتو و از چهره‌های شناخته‌شده عکاسی خبری جهان است.

این عکاس سرشناس، پس از تهدید ترامپ مبنی بر نابودی تمدن ایران در ۸‌آوریل ۲۰۲۶، با انتشار یکی از عکس‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «باورکردنی نیست... کسی که زمانی آرزو داشت جایزه صلح نوبل بگیرد، یعنی دونالد ترامپ، اکنون تهدید می‌کند: «تمدن باستانی ایران امشب نابود خواهد شد!»» او همچنین نوشت: «غیرت ایرانی هنوز زنده است؛ پاینده ایران!»