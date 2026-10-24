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کد خبر: ۳۴۰۶۰۵
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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برنده بهترین مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران جایزه خود را به رهبر شهید تقدیم کرد

مطهره عدالتخواه، نویسنده و کارگردان مستند «انتظار بیست‌وپنج‌ساله» که در جشنواره فیلم کوتاه موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین مستند شد، جایزه خود را به رهبر شهید تقدیم کرد.
مطهره عدالتخواه با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، ضمن قدردانی از عوامل تولید این مستند و خانواده شهید محمدمهدی جنگچی، جایزه خود را به رهبر شهید تقدیم کرد و درباره دشواری‌های ساخت این اثر در روزهای جنگ نوشت: «الهی تو هیچ کشوری جنگی نباشه که مستندسازاش برن مستندش رو بسازن، اما چه میشه کرد تا زمانی که استکبار و استثمار و استبداد هست، باید ایستاد و دفاع کرد و جنگید.»
وی با اشاره به تلاش جمعی عوامل فیلم و همراهی مردم میناب افزود که تولید این مستند در شرایط جنگی، با دشواری‌های بسیاری همراه بوده است؛ از جمله خطر حملات موشکی، سختی سفر به جنوب و مخالفت‌هایی که برای انجام این سفر وجود داشت. با این حال، به گفته او، گروه سازنده تصمیم داشت سراغ کارهایی برود که در نگاه نخست، انجام‌نشدنی به نظر می‌رسیدند.
مستند کوتاه «انتظار بیست‌وپنج‌ساله» روایت زندگی پدر و مادری است که پس از ۲۵ سال صاحب فرزند شدند؛ اما محمدمهدی جنگچی، تنها فرزند این خانواده، در حمله به مدرسه شجره طیبه به شهادت رسید.

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