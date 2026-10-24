«خون دلی که لعل شد» به چاپ ۱۳۶ رسید

کتاب «خون دلی که لعل شد»، شامل خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی از دوران کودکی و طلبگی تا سال‌های مبارزه و تبعید، با استقبال مخاطبان به چاپ ۱۳۶ رسید.

این کتاب در ماه‌های اخیر و پس از شهادت رهبر انقلاب، بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و پرفروش‌ترین اثر نمایشگاه مجازی کتاب امسال نیز بوده است.

«خون دلی که لعل شد» علاوه‌بر روایت بخش‌هایی از تاریخ مبارزات سیاسی معاصر، به موضوعاتی چون علاقه رهبر شهید به کتاب‌خوانی و شعر، دشواری‌های دوران مبارزه و سختی‌هایی که این مسیر برای خانواده ایشان به همراه داشت، می‌پردازد. در این اثر همچنین خاطراتی از زندگی شخصی و دیدگاه‌های رهبر شهید درباره ادبیات و تجربه‌های دوران مبارزه نقل شده است.

این کتاب از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده و نسخه‌های مکتوب، صوتی و دیجیتال آن در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.