آئین افتتاحیه هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران از صبح روز شنبه دوم آبان ماه با اعلام‌ برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، علمی و آموزشی آن در سالن همایش‌های سازمان قرآنی دانشجویان کشور برگزار شد. ‌

به گزارش خبرنگار کیهان، ‌آئین افتتاحیه هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران با شعار «مسئولیت همگانی و عمومی‌سازی سواد رسانه‌ای در سایه‌سار قرآن» از صبح روز شنبه دوم آبان ماه با حضور محمد صادق افراسیابی مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران، ‌رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور، رؤسا و معاونین دانشگاه‌های کشور و همچنین مربیان و مدرسان برتر سواد رسانه‌ای در سالن همایش‌های سازمان قرآنی کشور در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

بهاره نصیری دبیر شورای سیاست‌گذاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران در ابتدای این مراسم به تشریح برنامه‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران در این هفته که از تاریخ دوم تا هشتم آبان ماه برگزار خواهد شد پرداخت. در ادامه این مراسم، محمد صادق افراسیابی مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران طی سخنانی با اشاره به اهمیت برگزاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران گفت: امروز مهارت‌های سواد رسانه‌ای مورد نیاز مردم است. در حالی که کشورمان در یک جنگ تمام‌عیار با دشمنان تا به دندان‌ مسلح قرار دارد که یک بعد این جنگ، جنگ شناختی است و در این جنگ شناختی، ‌لازم است که تمام مردم و تمام شهروندان با مهارت‌های سواد رسانه‌ای آشنا شوند تا مرعوب رسانه‌های دشمن واقع نشوند و فریب آنها را نخورند.

گفتنی است که در هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران که از شنبه دوم آبان آغاز شده و تا روز جمعه هشتم آبان ماه ادامه خواهد داشت علاوه‌بر اجرای برنامه‌های متنوع در هریک از روزهای هفته، ‌شاهد برگزاری دوره آموزشی تربیت روایتگر بازی‌های ویدیویی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای‌، دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای توسط انجمن سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران و نیز پژوهشگاه فضای مجازی با همکاری سازمان قرآنی دانشجویان کشور، ‌رونمایی ۱۰ کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی توسط معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین برگزاری پویش سواد رسانه‌ای توسط سازمان فرهنگی هنری و شهرداری تهران خواهیم بود.