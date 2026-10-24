رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: رئیس‌جمهور آمریکا باید در خواب ببیند که نظامیان آنها وارد خلیج ‌فارس شوند، آنها این آرزو را برای همیشه به گور خواهند برد.

سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به شکست‌های پی‌درپی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا گفت: نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال توانستند نیروی دریایی آمریکا را که ترامپ و سران آن کشور آن را قله اقتدار آمریکا می‌دانند و با آن منطقه و جهان را تهدید می‌کنند، ناکارآمد سازند به‌گونه‌ای که دیگر قادر به نزدیک شدن به دریاهای پیرامون خلیج‌فارس و آب‌های سرزمینی ایران نیستند.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا باید در خواب ببیند که نظامیان و ارتش آنها بار دیگر وارد خلیج‌فارس شوند، آنها این آرزو را برای همیشه به گور خواهند برد.

سرلشکر عبداللهی تأکید کرد: ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناورهای نظامی آمریکا وارد خلیج‌فارس بشوند. ترامپ بارها ادعا کرده است که تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما همزمان و مکرراً اظهار می‌دارند که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این تناقض‌گویی آشکار پایانی ندارد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خاطرنشان کرد: اگر همه چیز را نابود کرده‌اید، پس تکرار این هذیان‌گویی چه‌معنایی دارد؟ این سخنان کاملاً بی‌معنا، متناقض و پرتکرار برای فریب افکار عمومی جهان و به‌ویژه مردم آمریکا مصرف دارد.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: چنانچه مطمئن هستید که تمامی امکانات و توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده‌اید، پس چرا ناوهای زنگ‌زده و شناورها و نیروهای نظامی بزدل شما جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز، مرزهای دریایی و زمینی ایران را ندارند؟

سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: بی‌تردید با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده مردم مبعوث‌شده و مقاوم، نیروهای مسلح جان‌برکف و مسئولان ایران اسلامی بر این قرار گرفته است تا آمریکا و مولود نامشروع آن رژیم صهیونیستی و ارتش‌های زبون و متجاوز شما را در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اید روز به روز بیشتر غرق کنند.

وی اضافه کرد: به‌یاری خداوند متعال و نصرت الهی، راهبرد ایران قوی این است که هرچه این تقابل طولانی‌تر شود، شما را بیش از گذشته در باتلاق مرگ و زوال فرو ببرند، ان‌شاءالله.