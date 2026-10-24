حکمرانی صحیح در گرو دسترسی به اطلاعات دقیق و درست است

رئیس‌جمهور اتخاذ تصمیمات کارآمد و حکمرانی صحیح در کشور را مستلزم آگاهی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق دانست و تأکید کرد: تحقق واقعی حق، عدالت و انصاف در جامعه بدون اتکا به داده‌های آماری متقن و مستند امکان‌پذیر نیست.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز شنبه (۲ آبان‌ماه) در آیین آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی ‌مبنا که به مناسبت گرامیداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر و همچنین رهبر فقید و شهید ایران، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، به تبیین جایگاه حیاتی آمار و داده در عادلانه‌سازی حکمرانی پرداخت.

پزشکیان با اشاره به باور و اعتقاد بنیادین دولت بر پیاده‌سازی حق و انصاف در جامعه خاطرنشان کرد:«تحقق عدالت و اجرای حق، پیش از هر چیز نیازمند برخورداری از داده‌ها و اطلاعات دقیق است. تا زمانی که تصویر روشنی از وضعیت موجود نداشته باشیم، نمی‌توانیم عدالت را به‌معنای واقعی کلمه در جامعه پیاده کنیم.»

نخستین گام برای تحقق عدالت

دستیابی به اطلاعات درست است

رئیس‌جمهور شفافیت اطلاعاتی را کلید اصلی حل چالش‌ها و اختلافات مدیریتی کشور خواند و تصریح کرد: بسیاری از دعواها، اختلافات و اتخاذ تصمیمات نادرست در کشور، محصول حرکت در فضای غیرشفاف و آلوده است. اتخاذ تصمیم در چنین فضائی طبعاً پیامدهایی چون بی‌عدالتی، بی‌انصافی و ظلم به همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه نخستین گام در مسیر تحقق عدالت، دستیابی به اطلاعات درست و دقیق است، افزود: اگر بخواهیم بر مبنای حق و عدالت تصمیم بگیریم، در گام نخست باید به‌دقت بدانیم وضعیت موجود چگونه است و چه کسی، چه سهمی را دریافت کرده است. تنها بر اساس داده‌های شفاف است که می‌توان مانع زیاده‌خواهی افرادی شد که پیش از این سهم بیشتری دریافت کرده‌اند.

پزشکیان با یادآوری ضرورت دسترسی یکسان و همگانی تمام شهروندان به امکانات پایه‌ای نظیر آموزش، بهداشت و سلامت، علت اصلی نارضایتی مردم در سطوح مختلف را مشاهده تبعیض دانست و گفت:چرا باید امکانات رفاهی و خدمات عمومی برای عده‌ای مهیا باشد و گروهی دیگر از آن محروم بمانند؟ اگر داده‌های شفاف در اختیار داشته باشیم، مدیر و سیاست‌گذار می‌تواند در برابر فشارهای سفارشی و اعمال نفوذها بایستد و اجازه ندهد حق دیگری با زور، ارتباطات یا دوستی ضایع شود.»

وی توزیع منصفانه امکانات و صیانت از حقوق حقه آحاد جامعه را از الزامات بنیادی حکمرانی صحیح دانست و تأکید کرد که نباید توسعه را تنها در یک نقطه متمرکز کرد و مناطق دیگر را از حداقل امکانات محروم ساخت.

ریشه بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی

تحقق نیافتن حق و عدالت است

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود، نابرابری، رانت، رشوه، قاچاق و بی‌عدالتی را از ریشه‌های اصلی نارضایتی‌های اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های اجتماعی به‌روشنی نشان می‌دهند که مردم از بی‌عدالتی و تبعیض ناخرسندند. از این‌رو همه ما موظفیم در مسیر تحقق حق و انصاف حرکت کنیم و با همراهی یکدیگر، ایرانی بسازیم که در سطح منطقه الگو و نمونه باشد.

پزشکیان با ابراز تأسف شدید از توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی در نقاط مختلف کشور گفت: شایسته جامعه اسلامی نیست که در نقطه‌ای از کشور دانش‌آموزان در کپر درس بخوانند و در نقطه‌ای دیگر از بهترین و مدرن‌ترین امکانات برخوردار باشند. مسئولان و مدیران نباید صرفاً در مرکز بنشینند و چشم خود را بر محرومیت‌های نقاط دورافتاده ببندند.

وی همچنین با اشاره به گزارش سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به هدررفت اعتبارات در مسیر تخصیص هشدار داد و تأکید کرد: گاهی اعتبارات تخصیص‌یافته پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهائی در طول مسیر به پایان می‌رسد. منابع و بودجه‌های کشور باید مستقیماً به دست جامعه هدف برسد؛ قابل قبول نیست که اعتبارات در بالادست توزیع شوند اما در پایین‌دست هیچ‌گونه خدماتی به مردم ارائه نشود.

پزشکیان با خرسندی از استقرار رویکرد داده‌محور در سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که هیچ فعالیت و پروژه‌ای در کشور بدون ثبت دقیق و مستندسازی اجرا نشود. استقرار نظام جامع داده‌محور به ما امکان می‌دهد مدیریت، نظارت و ارزیابی دقیقی داشته باشیم و بررسی کنیم که آیا اقدامات صورت‌گرفته با شاخص‌های حق و عدالت منطبق بوده است یا خیر.

برای پیشرفت و آینده ایران باید

در کنار یکدیگر قرار بگیریم

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پرهیز از رفتارهای فرسایشی و جناح‌گرایی تأکید کرد و گفت: هیچ لزومی ندارد دچار دعواهای سیاسی، جناحی یا سلیقه‌ای شویم. در این کشور برای کسانی که به‌دنبال کار و خدمت واقعی هستند، تا دلتان بخواهد کار وجود دارد. شاید برای گرفتن پست و مقام جای کافی نباشد، اما میدان خدمت به مردم همواره فراخ است. هر کس بتواند مشکلی از دوش مردم بردارد، بستر فعالیت برای او فراهم است.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت بهینه منابع محدود کشور گفت: زمین، فضا و امکانات کشور محدود است. مسئولان استانی باید با بررسی‌های دقیق و آماری تعیین کنند چه فعالیت‌هایی در مناطق مختلف می‌تواند بیشترین ارزش افزوده و اشتغال را برای جوانان و فرزندان این مرزوبوم ایجاد کند.

پزشکیان وحدت و همبستگی ملی را نیاز مبرم کشور در شرایط کنونی دانست و افزود: تمام کسانی که در ایران زندگی می‌کنند، در برابر سرنوشت این آب‌وخاک مسئولیت دارند. برای ساختن آینده‌ای بهتر باید اختلافات را کنار بگذاریم. معیار و ملاک اصلی اثربخشی افراد، عملکرد و کارنامه عملی آنان است، نه شعارها و ادعاهایشان؛ زیرا دیگر فرصتی برای درجا زدن و اتلاف وقت نداریم.

رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما ساختن کشوری سربلند، مستقل، آزاد و مبتنی بر اخلاق، انصاف و عدالت است؛ جامعه‌ای که اداره آن بر پایه داده‌های درست استوار باشد و همه مردم آن از فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند. امیدواریم با همدلی، تلاش شبانه‌روزی و مشارکت آحاد مردم، به این آرمان بزرگ دست یابیم.