* مسئولان محترم نظام قطعاً می‌دانند که مردم ایران در سال‌های گذشته و به خصوص در جنگ رمضان امتحان خود در زمینه وحدت را به خوبی پس داده‌اند. اکنون نوبت امتحان مسئولان رسیده است. آنها باید پشت سر رهبر معظم انقلاب امام‌ سیدمجتبی خامنه‌ای اتحاد و انسجام خود را حفظ کنند و کوچک‌ترین سخن و عملی که نشانی از اختلاف داشته باشد از خود بروز ندهند.

بیگی

*از آنجا که آغاز جنگ با ایران بلافاصله بر نبض اقتصاد جهان (نفت و زنجیره تأمین) اثر می‌گذارد و ترکش‌های معیشتی آن مستقیماً به سفره مردم آمریکا می‌رسد، چه بسا ترس از فوران بحران‌های اجتماعی و ضدجنگ در داخل آمریکا، یکی از قوی‌ترین ترمزهای بازدارنده در برابر تصمیم به آغاز یک جنگ جدید علیه ما باشد.

علیخانی

*در صورتی که آمریکا مجدداً به تأسیسات هسته‌ای ایران تعرض بکند، پیشنهاد این است که بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران به سرعت در دستور کار قرار بگیرد. البته خروج از NPT گام اول این فرآیند خواهد بود.

نیک‌سیرت

*بعضی از مسئولین سیاسی، باید به این باور برسند که وارد یک نبرد سخت تمدنی با غرب شده‌ایم. دعوا، دعوای بر سر اروند‌رود و جزایر سه‌گانه و چند کیلوگرم اورانیوم نیست. بودن یا نبودن، مسئله این است.

نخعی

* 99 درصد ترافیک بین‌المللی اینترنت از طریق کابل‌های زیردریایی منتقل می‌شوند که فقط حدود 7 سیستم کابل اصلی فعال از بستر تنگه هرمز عبور می‌کنند و در صورت آسیب گسترده، اینترنت کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس می‌تواند 70 تا 90 درصد مختل شود.

فریدونی

*برآورد جدید شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» نشان می‌دهد اگر انتخابات میان‌دوره‌ای همین امروز برگزار شود، دموکرات‌ها ۱۱ کرسی بیشتر در مجلس نمایندگان خواهند داشت. این برتری عمدتاً ناشی از دو عامل است: مخالفت رأی‌دهندگان با سیاست‌های متجاوزانه و زیان‌بار دولت دونالد ترامپ، و کاهش احتمال مشارکت پایگاه رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه.

مفتاح

*کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی، با بیان این که هزینه جنگ فاجعه‌بار و سوءمدیریت‌شده ایران، سرسام‌آور گردیده، اعلام کرد واشنگتن باید با ایران به توافق برسد و آن را بر بازگشت به حملات نظامی اولویت بدهد.

سالاری

*پیر‌ دوگل، نوه ژنرال شارل دوگل فرانسه، با انتقاد از وضعیت سیاسی کشورش گفته جوانان فرانسه اعتماد خود را به سیاستمداران و رسانه‌های بزرگ از دست داده‌اند. وی همچنین افزوده جوانان بر این باورند که برخی جریان‌ها به آنها دروغ می‌گویند، واقعیت‌ها را تحریف می‌کنند و عمداً حقایق را از آنها پنهان نگه‌ می‌دارند. معلوم می‌شود تظاهرات گسترده امروز جوانان فرانسوی احساسی و هیجان نبوده بلکه ریشه در این واقعیات دارد.

فلاحتی

*این گفته مرشایمر، نظریه‌پرداز و استاد دانشگاه شیکاگوی آمریکا که؛ هرگونه ماجراجویی جدید ترامپ علیه ایران، شکست سنگین‌تری را رقم می‌زند، کاملاً مطابق با واقع است. به نظر می‌رسد همین ابهام موجب شده ترامپ برای جنگ مجدد با ایران در یک مخمصه قرار بگیرد.

لوک‌زاده

*در جنگ ویتنام‌، واشنگتن از نظر تجهیزات و منابع نظامی برتری چشمگیری داشت، اما این برتری نتوانست به دستیابی به اهداف سیاسی مورد نظر آمریکا منجر شود. درست مثل الان در تنگه خلیج‌فارس که آمریکا از نظر توان فناوری نظامی برتری قابل‌توجهی دارد، ولی با ابزارهایی که در اختیار ایران است نمی‌تواند شرایط را به وضعیتی بازگرداند که تردد کشتی‌ها در هرمز بدون ریسک انجام شود.

عزیزخانی

* برخی از مدعیان اصلاحات همچون آقای نهاوندیان، چنان از لزوم توافق با آمریکا می‌گویند که انگار تا امروز هیچ مذاکره‌ای نشده و برجامی وجود نداشته و بعد از اجرای تعهداتمان، ترامپ از توافق خارج نشده و مکانیسم ماشه‌ای فعال نشده است. انگار در وسط مذاکرات دانشمندان ما ترور نشدند، و در حالی که مشغول مذاکره بودند، کشور هدف حمله نظامی قرار نگرفته و رهبرش را شهید نکرده‌اند.

آذرخشی

* سازمان ملل به‌گونه‌ای پایه‌گذاری شد که هیچ اقدامی برخلاف منافع قدرت‌های بزرگ صورت نگیرد. به عبارت دیگر برخورداری قدرت‌های بزرگ از حق وتو موجب فلج‌شدن این سازمان شده است. این بدان معناست که هرگاه یکی از قدرت‌های بزرگ دست به اقدامی نادرست بزند، دیگر قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند از سازمان ملل برای تنبیه آن قدرت استفاده کنند. در یک کلام، حق وتو مانع اصلی کارآمدی این نهاد در بحران‌های بین‌المللی است و باید برداشته شود.

سلیمان‌زاده

*روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق پس از دو دهه نوشته که این اتفاق در شرایطی انجام می‌شود که ایران با افزایش نفوذ خود بیش از گذشته در مرکز تحولات آینده منطقه قرار گرفته است.

حمزه‌لویی

*وقتی ترامپ و آمریکا تلاش می‌کند تا فرودگاه‌های ایرانی را ببندد، ولی بوم‌رنگ کمانه می‌کند و فرودگاه‌های متحدین رو به تعطیل شدن می‌رود، یعنی این که ترامپ تیرش به سنگ خورده است. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت و با تکیه بر برتری مادی به میدان مبارزه با ملت ایران آمد، اما باید بپذیرد با واقعیتی روبه‌رو شده که با بمب و موشک قابل تغییر نیست.

قیصری‌آرانی

* رفتار پاکستان نشان می‌دهد که او میانجی خوبی نیست بلکه می‌توان گفت، بخشی از ماشین جنگ ترکیبی دشمن است، مسئولان امر باید بسیارمراقب باشند.

فرخی

* ترامپ، عاصم منیر را برای آرام‌کردن اوضاع قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا راهی ایران می‌کند. به هیچ وجه نباید در چنین دامی افتاد. عدم اقدام عملی پاکستان در جلوگیری از ناامنی مرزهای جنوب شرق به نوعی همراهی با آمریکاست!

گل‌محمدی

* در این مدت برای همگان روشن شد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر دیپلماسی جدیّت دارد، همان‌گونه که در دفاع از خود جدی و مصمم است. دولتمردان آمریکایی چنانچه مجدداً مسیر برخورد نظامی و جنگ را انتخاب کنند، پاسخ ایران این‌بار بسیار محکم‌تر و قاطع‌تر از گذشته خواهد بود.

نمک‌چیان

* کسانی که در پشت ‌صحنه برنامه‌ریزی می‌کنند و دوگانه «جنگ و صلح» درست می‌کنند، بدانند ما ملت مبعوث شده حتماً انتقام خون قائد شهیدمان و شهدای گرانقدرمان را خواهیم گرفت، ان‌شاءالله.

میرجعفری

* به دولتمردان عرض می‌کنیم که درمان ناترازی‌ها در کشور با بخشنامه‌ها و شوک‌های تحمیلی به سفره مردم ممکن نیست. شناخت دقیق گلوگاه لازم است. وقتی گلوگاه درست شناسایی شود، اقدامات تدریجی و هوشمند هم می‌توانند حتی در کوتاه‌مدت نتایج راضی‌کننده‌ای به همراه داشته باشند.

داودی

*یک‌ نفر از اصلاح‌طلبان شیفته غرب، به ما بگوید در کشورهای غربی با سطح رفاه و تحصیل و بهداشت رایگان، مردم متمدن، قانونمند، راضی، مهربان، کراوات و ادکلن‌زده، با گل رز و شکلات مرسی در دست! چرا این‌‌‌ روزها با اعتراض مردمی و اغتشاش در آتش می‌سوزد و با حجم زیادی از تخریب مواجه شده است؟

مهدوی‌پناه

*از ۲۵ نفر نماینده‌ای که در جلسه رأی اعتماد به وزیردفاع رأی نداده‌اند برخی از آنها در واکنش به این اتفاق بهانه آورده‌اند اینترنت نداشتیم. باتوجه به‌ در دسترس بودن اینترنت در دورترین روستاهای کشور، چنین توجیهی پذیرفته نیست.

طحان

* مجموعه اقدامات شهرداری تهران در جریان جنگ و پس از آن نشان داد که می‌توان و بهتر است تا هرگونه اختلافات جناحی و حزبی را کنار گذاشته و از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل مردم استفاده کرد. مردمی که پای کار نظام بوده‌اند و دشمنان را مأیوس و خوار و ذلیل ساخته‌اند، قطعاً هم شایسته خدمتگزاری صادقانه و مخلصانه هستند.

شهرودی

* دولت ترکیه استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این قانون، ارائه هرگونه خدماتی که احتمال ایجاد اعتیاد در کودکان را داشته باشد، ممنوع خواهد بود. هدف از آن نیز مراقبت از کودکان در برابر خطرات دیجیتال همچون اعتیاد به صفحه نمایش، کم‌خوابی، آزار اینترنتی و اختلالات تغذیه است. چرا در کشور ما اقدامات مؤثری در این راستا صورت نمی‌گیرد یا اگر صورت می‌گیرد چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟

استادعلی