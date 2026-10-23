فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۵۹۵
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

خاک هم گویی‌گریبان چاک کرد(به جای گفت ‌و شنود)

امروز به روایتی با سالروز شهادت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها همزمان است‌. دختر بزرگوار پیامبر اعظم‌(ص) و برترین زنان دنیا از آغاز خلقت تا پایان عمر جهان‌. بانوی بی‌همتایی که با تربت بی‌نشانش، راه را نشان داده است. عمر شریفش اگرچه به حساب سال‌ها کوتاه بود ولی در مقیاس ارزش‌های الهی، بلندای آفتاب را به زیر می‌کشید. کلام حکیمانه‌اش تفسیر آفرینش بود. امروز اما، در سوگ فاطمه سلام‌الله علیها، این ستون را دیگرگونه می‌نگاریم و به سروده‌ای از شاعر توانمند و متعهد کشورمان آقای علی انسانی اختصاص می‌دهیم؛ 

تا علی ماهَش به سوی قبر بُرد
ماه، رخ از شرم، پشت ابر بُرد
آرزوها را علی در خاک کرد
خاک هم گویی گریبان چاک کرد
زد صدا: ‌ای خاک، جانانم بگیر
تن نمانده هیـچ از او، جانم بگیر
ناگهان بر یاری دست خدا
دستی آمد، همچو دست مصطفی
گوهرش را از صدف، دریا گرفت
احمد از داماد خود، زهرا گرفت
گفتش ‌ای تاج سر خیل رُسُل
وی بَر تو خُرد، یکسر جزء و کل
از من این آزرده جانت را بگیر
بازگرداندم، امانت را بگیر
بار دیگر، هدیه داور بگیر
کوثرت از ساقی کوثر بگیر
می‌کِشد خجلت علی از محضرت
یاس دادی، می‌دهد نیلوفرت

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بازتاب بیلبورد زندانی شدن ترامپ در تهران

سیاست مشت آهنین برای مهار اعتراض‌های فرانسه؛ ارتش برای سرکوب به کمک پلیس آمد

چرخش تاریخی

سانسـور پاریسـی

کشیشی که به نفع یهودیان مصادره شد!(هالیوود زیر ذره‌بین)

عملیات شهادت‌طلبانه

ساخت ۸ مدرسه در سایت نهضت ملی مسکن همدان آغاز شد

بانک اطلاعات همه همدستان جنایتکاران آمریکایی وصهیونیستی تهیه شد

زندگیِ شهدا به روایتِ خواهران

افق‌های جدیدی از همکاری‌های اقتصادی مازندران و ازبکستان در حال شکل‌گیری است