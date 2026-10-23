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کد خبر: ۳۴۰۵۹۴
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
سرویس کیهان » اخبار
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تردد شناورهای متخلف در تنگه هرمز به کلی متوقف شده است

یک مقام آگاه اعلام کرد: تردد شناورهای متخلف در تنگه هرمز 
به کلی متوقف شده است.
یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: به دنبال انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری که در خدمت شناورهای متخلف بودند و اصابت سه فروند نفتکش در روز پنجشنبه و انهدام یک نفتکش متخلف دیگر، تردد شناورهای متخلف به‌کلی متوقف شده است. این مقام آگاه اظهار داشته است: چنانچه قاچاق نفت از سر گرفته شود، برخورد با کشتی‌های متخلف و سامانه‌های فنی کمک‌کننده بسیار کوبنده‌تر خواهد بود. به گزارش تسنیم، این مقام آگاه هشدار داد: مداخله‌ هوائی مجدد ارتش آمریکا در حمایت از قاچاق نفت، پاسخ مستقیم و قاطع‌تری خواهد داشت و عواقب آن بر عهده‌ ارتش متجاوز آمریکا خواهد بود.

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