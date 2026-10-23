سرلشکر رضایی درباره دارایی‌های آمریکا در منطقه هشدار داد: در صورت وقوع جنگ، کابل‌ها، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی هم می‌توانند در تیررس قرار بگیرند. اگر درگیری دوباره آغاز شود، برنامه گسترده‌تری خواهیم داشت.

سردار سرلشکر محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز پنجشنبه (30 مهرماه) در گفت‌وگویی، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: همه باید بدانند که اقدام علیه ایران هزینه دارد.

وی افزود: اگر دیپلماسی بتواند این درک را ایجاد کند، ما دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم؛ اما اگر جنگ ادامه یابد، ایران ابزارهای لازم برای تداوم پاسخ‌دهی را در اختیار دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در مراحل پیشین تمام توانمندی‌های کشور به کار گرفته نشد، تصریح کرد: متناسب با شدت جنگ، قابلیت‌های بیشتری را وارد عملیات کردیم و برای مرحله بعدی نیز آمادگی داریم.

سرلشکر رضایی درباره پیامدهای تداوم وضعیت کنونی هشدار داد و گفت: تداوم این وضعیت پیامدهای راهبردی به همراه خواهد داشت؛ از جمله اینکه بازارهای انرژی تا سه سال آینده به آرامش نخواهند رسید.

وی با اشاره به تغییر پویایی روابط منطقه‌ای به نفع ایران اظهار داشت: ادامه این جنگ پویایی روابط را به نفع ایران تغییر داده است، چراکه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به سرعت در حال بازتعریف روابط خود با ایران هستند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در ادامه افزود: آن‌ها به این باور رسیده‌اند که ارتش ایالات متحده حتی قادر به دفاع از پایگاه‌های خود نیست؛ آن هم در حالی که همین کشورها انتظار داشتند آمریکا از کشورهایشان دفاع کند.

سرلشکر رضایی درباره دارایی‌های آمریکا در منطقه هشدار داد: آمریکا دارایی‌های ارزشمندی در منطقه دارد. در صورت وقوع جنگ، کابل‌ها، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی هم می‌توانند در تیررس قرار بگیرند. اگر درگیری دوباره آغاز شود، برنامه گسترده‌تری خواهیم داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره تنگه هرمز و مدیریت آن تصریح کرد: اولاً قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد، اما تنگه هرمز تحت کنترل ایران است و ما آن را مدیریت می‌کنیم. ثانیاً در دو سه ماه گذشته، به‌طور متوسط هر شب پنج شناور متعلق به این قاچاقچی‌ها را هدف قرار داده‌ایم. این‌ها همان افرادی هستند که فرمانده سنتکام در رأسشان است و از نیروهای نظامی امارات هم استفاده می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: مدیریت هرمز برای ما یک سرمایه ملی است و موضوع صرفاً گرفتن عوارض نیست. مسئله اصلی امنیت است. می‌توان بابت هزینه‌های امنیت، بیمه و محیط‌زیست هم مبالغی دریافت کرد، اما اهمیت مدیریت تنگه بسیار فراتر از درآمد حاصل از آن است.

سرلشکر رضایی درباره موضع ایران در قبال دیپلماسی و مذاکرات اظهار داشت: ما به دیپلماسی گذشته برنمی‌گردیم، ولی دیپلماسی را هم رها نمی‌کنیم. ما از طریق میانجی‌ها هفت شرط جدید ارائه کرده‌ایم؛ تا زمانی که این شروط اجرا نشود، ایران نه تنگه را باز خواهد کرد و نه به مذاکرات بازخواهد گشت.

وی در تشریح سازوکار جدید توافق گفت: تفاوت این بار این است که ما تضمین را در خود ساختار توافق قرار می‌دهیم. ابتدا اجرای تعهدات، بعد تصمیم ایران برای بازگشایی تنگه، و سپس از سرگیری کشتیرانی بر اساس ترتیبات جدیدی که با عمان درباره آن توافق شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: ما دیگر علاقه‌ای به توافقی نداریم که تنها تضمین آن‌ها حسن نیت سیاسی باشد.

سرلشکر رضایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر واشنگتن به تعهدات خود عمل کند، مسیری برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه دیپلماسی است. اما ایران ابتدا اهرمی را که طرف مقابل را به میز مذاکره آورده کنار نخواهد گذاشت و بعد منتظر بماند تا ببیند وعده‌ها اجرا می‌شوند یا خیر.