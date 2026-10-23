محاصره ایران را از مسیرهای حقوقی پیگیری کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواستار مستندسازی محاصره دریایی ایران و پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا در مجامع بین‌المللی شد و بر مسئولیت وزارت خارجه و قوه قضائیه در این زمینه تأکید کرد.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: متأسفانه سازوکارهای قانونی بین‌المللی از قدرت و ضمانت اجرائی کافی برای رسیدگی به تخلفات و برخورد با ناقضان قوانین برخوردار نیستند و همین مسئله موجب شده است برخی قدرت‌ها برای تأمین منافع خود، بدون توجه کافی به حقوق سایر کشورها و ملت‌ها، اقدام

کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، ضروری است با قدرت و قاطعیت در برابر این رویکرد ایستادگی کنیم و آمریکا را با اقتدار از منطقه بیرون کنیم تا قوانین بین‌المللی به معنای واقعی کلمه به اجرا درآیند.

کوثری با انتقاد از عملکرد نهادهای قضائی بین‌المللی در رسیدگی به تخلفات آمریکا، تصریح کرد: اگر نهادهای قضائی بین‌المللی از اختیارات و قدرت کافی برای مقابله با متخلفان برخوردار بودند، باید بسیار زودتر از این به چنین مسائلی رسیدگی می‌کردند. با این‌ حال، این شرایط نباید موجب توقف پیگیری‌ها شود و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید اقدامات و تخلفات آمریکا علیه ایران از جمله محاصره دریایی کشورمان را با دقت مستند کرده و از مسیرهای قانونی پیگیری کند.

ضرورت مستندسازی آثار تحریم‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اهمیت بررسی پیامدهای انسانی تحریم‌ها به‌ ویژه در حوزه پزشکی و دارویی، گفت: این موضوع ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، چراکه بیماران و اقشار نیازمند به دارو و تجهیزات پزشکی، نیازهای حیاتی دارند و هرگونه اختلال در دسترسی آنان به این اقلام می‌تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: با وجود نیاز مردم به دارو و تجهیزات پزشکی، شاهد اعمال تحریم‌هایی هستیم که می‌تواند دسترسی به این نیازهای اساسی را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، تحریم‌کنندگان بدون توجه کافی به وضعیت انسان‌ها و پیامدهای اقدامات خود، به این روند ادامه می‌دهند. این مسئله از جمله موضوعاتی است که باید از منظر حقوقی و انسانی مورد رسیدگی قرار گیرد.

کوثری تأکید کرد: لازم است آثار و پیامدهای این اقدامات با جمع‌آوری اسناد، مدارک و شواهد معتبر به‌صورت دقیق ثبت شود تا امکان پیگیری حقوقی آن‌ها در مجامع ذی‌صلاح بین‌المللی فراهم باشد.

وزارت امور خارجه و قوه قضائیه مسئولیت مهمی در پیگیری بین‌المللی جنایات آمریکا دارند

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نقش دستگاه دیپلماسی و قوه قضائیه در این زمینه، اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک و مجاری بین‌المللی برای طرح این مسائل استفاده کند و قوه قضائیه نیز با گردآوری مستندات معتبر، ابعاد حقوقی اقدامات مورد اعتراض را بررسی و پیگیری کند.

وی افزود: این مسائل باید در سطح بین‌المللی مطرح شوند تا افکار عمومی جهان و نهادهای مسئول از ابعاد و پیامدهای آن‌ها آگاه شوند. حتی اگر این پیگیری‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه مطلوب نرسند، نباید از اهمیت آن‌ها غافل شد، زیرا ثبت مستندات و طرح رسمی این موضوعات می‌تواند در آینده نیز مبنای بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

کوثری خاطرنشان کرد: ضروری است مستندات به‌گونه‌ای گردآوری و ثبت شوند که در آینده امکان بررسی دقیق آن‌ها وجود داشته باشد و ابعاد اقدامات انجام‌شده علیه ملت ایران و پیامدهای آن روشن شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از عملکرد کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر و دموکراسی معرفی می‌کنند، گفت: قدرت‌هایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، باید در عمل نیز به حقوق و کرامت انسانی احترام بگذارند. نمی‌توان از حقوق بشر سخن گفت، اما در برابر رنج انسان‌ها و پیامدهای اقدامات محدودکننده‌ای که زندگی و سلامت آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بی‌تفاوت بود.

وی افزود: این تناقض یکی از مسائل اساسی در ارزیابی عملکرد قدرت‌هایی است که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند. از این‌ رو، مستندسازی اقدامات و طرح مستمر آن‌ها در مجامع بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کوثری با اشاره به آنچه سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی و استکبار بین‌المللی خواند، تصریح کرد: اقدامات آمریکا و سایر طرف‌های مسئول علیه ایران از جمله محاصره کشورمان باید در چارچوب اسناد و مدارک معتبر بررسی شود و ابعاد حقوقی آن‌ها از طریق مجاری قانونی و دیپلماتیک مورد پیگیری قرار گیرد. در این مسیر، موضوع محاصره دریایی کشورمان و دیگر اقداماتی که حقوق ملت ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید مورد توجه جدی قرار داشته باشد.

هدف انقلاب اسلامی، تحقق عدالت و احترام به کرامت انسانی است

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در نظام بین‌الملل، اظهار کرد: یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، حرکت در مسیر برقراری قانونی است که به انسانیت و کرامت بشری احترام بگذارد و میان انسان‌ها و ملت‌ها تبعیض قائل نشود.

کوثری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به اسناد و مدارک معتبر، ظرفیت‌های دیپلماتیک و ابزارهای حقوقی موجود، اقدامات آمریکا علیه ملت ایران، به‌ ویژه محاصره دریایی کشورمان و پیامدهای انسانی تحریم‌ها در حوزه پزشکی و دارویی را پیگیری کند. حتی اگر این اقدامات در کوتاه‌مدت به نتیجه نهائی نرسند، ثبت آن‌ها در تاریخ و پیگیری مستمرشان در سطح بین‌المللی اهمیت اساسی دارد، چرا که هدف نهائی، دفاع از حقوق ملت ایران، مقابله با تبعیض و سلطه‌طلبی و کمک به شکل‌گیری نظمی عادلانه است که در آن حقوق و کرامت همه انسان‌ها مورد احترام قرار گیرد.