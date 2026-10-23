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کد خبر: ۳۴۰۵۸۹
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳
سرویس کیهان » اخبار
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ملت مبعوث‌شده درد مشترک ترامپ و غربگرایان

خبرگزاری دولتی ایرنا در مطلبی به نقل از «محمد عطریانفر» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: «خیابان امروز عرصه‌ای برای بیان مطالبات، نمایش دیدگاه‌ها و تعامل میان گروه‌های مختلف مردم است که می‌تواند زمینه‌ساز همبستگی ملی و تقویت احساس تعلق مشترک باشد؛ به شرط آنکه مکانی برای مناقشه نباشد و امکان حضور و مشارکت مسالمت‌آمیز شهروندان با دیدگاه‌ها و سلایق گوناگون در آن فراهم شود.»
این در حالی است که اگر یک بررسی ساده صورت بگیرد و افراد با حضور تصادفی در یکی از تجمعات به بررسی ظاهر تجمع‌کنندگان بپردازند به خوبی می‌بینند که در بین بانوان افراد محجبه و افرادی که حجاب ضعیف‌تری دارند حضور داشته و امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر خالی نکردن خیابان‌ها را اطاعت می‌کنند.
در بین آقایان نیز همین مسئله صادق است، پوشش آقایان متفاوت بوده و ظاهر متفاوتشان گویای تنوع عقاید سیاسی و مذهبی‌شان است.
در این میان یک سؤال بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه، چرا یکی از مهم‌ترین نقاط قوت ایران یعنی حضور مردم در تجمعات برای برخی مدعیان اصلاحات و غربگرایان دردآور است؟! 
اینجاست که باز به اظهارات مقامات صهیونیست در سال 88 می‌رسیم. در آن مقطع و در اوج فتنه 88، سران رژیم صهیونیستی صراحتا از افراطیون مدعی اصلاحات با عنوان «سرمایه‌های اسرائیل در ایران» نام بردند.
این اولین باری نیست که اعضای جریان اصلاحات به طور مستقیم و غیرمستقیم مردم مبعوث شده در خیابان را زیر سؤال می‌برند، چندی پیش هم یک یادداشت نویس در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب عنوان کرده بود که صرفا یک گروه خاص در تجمعات شبانه حضور دارند.

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