وقتی مردم ایتالیا در آتش توهم ترامپ سوختند

تبعات جنگ با ایران از مرزهای آمریکا فراتر رفت و این‌بار مشهودتر از گذشته ‌گریبان اروپا را گرفت؛ جایی که مردم ایتالیا تاوان توهم ترامپ و محاسبات غلط نتانیاهو را با گرانی سوخت، اعتصاب کامیون‌داران و اختلال در تأمین کالا می‌پردازند. جنگ چند هفته‌ای ترامپ بدون هیچ‌ چشم‌انداز روشنی درحال عبور از ماه هفتم است؛ در حالی که پیامد بسته بودن تنگه، هر روز بیشتر از گذشته غرب را به زنجیر می‌کشد.

20 اکتبر 2026، دامنه تبعات جنگ با ایران و بسته بودن تنگه بر سر مردم ایتالیا سایه افکند؛ خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» در گزارشی مستند نوشت: «قفسه سوپرمارکت‌ در شهر ناپل خالی است؛ در مناطق سیسیل، کالابریا و پولیا نیز گوشت و محصولات کشاورزی به ندرت دیده می‌شود، کامیون‌داران ایتالیا به قیمت گازوئیل اعتراض دارند».

در واکنش به نابسامانی موجود در ایتالیا، ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و وزیر زیرساخت و حمل‌ونقل که سابقه حمایت از ترامپ را در کارنامه خود دارد، قول داد که برای جبران افزایش قیمت گازوئیل، اعتبار مالیاتی و برای مدرن‌سازی هزینه‌های حمل‌ونقل کامیونی، بودجه اختصاص دهد اما اعتصاب رانندگان کماکان ادامه دارد.

آنچه در ایتالیا جریان دارد، حاصل محاسبات غلط و توهمات ترامپ و نتانیاهو است که از مرزهای خاورمیانه فراتر رفته و اقتصاد جهانی را به چالش می‌کشد؛ این روزها، هزینه توهمات ترامپ در قالب گرانی،‌گریبان‌گیر مردم اروپا و بخش غیرقابل انکار زندگی در غرب است.