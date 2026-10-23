روزنامه زنجیره‌ای «اعتماد» در مطلبی با عنوان «تفاهم یا جنگ؟» دست به اعترافی ناخواسته اما مهم زده است. این روزنامه مدعی اصلاحات صراحتاً اقرار می‌کند که: «پیام‌های اخیر واشنگتن حامل ضرب‌الاجل و مطالبات سخت‌گیرانه است... و پیشنهادهایش بیش از آنکه زمینه‌ساز توافق باشد، به تسلیم‌طلبی شباهت دارد.» اما طنز تلخ ماجرا اینجاست که این جریان غرب‌گرا، دقیقاً پس از اعتراف به اینکه آمریکا هدفش «تسلیمِ» ایران است، بلافاصله نسخه مذاکره و عقب‌نشینی را می‌پیچد و مدعی می‌شود که باید «مسیر دیپلماسی» را باز نگه داشت! یعنی تجویز تسلیم در برابر رژیم تروریستی که خودشان معترفند جز تسلیم ما را نمی‌خواهد!

کدام مذاکره و دیپلماسی؟ مگر همین ترامپ قمارباز نیست که با توهین بی‌شرمانه علیه ملت ایران گفت: «آن‌ها شرورترین ملت روی زمین و دیوانه هستند!» آیا این اهانت‌ها معنایی جز تلاش برای بلعیدن و نابودی ایران دارد؟

جریان مدعی اصلاحات در حالی نسخه تسلیم در برابر ترامپ را می‌پیچد که شکست سخت آمریکا در مقابل ایران اسلامی یک واقعیت غیرقابل ‌انکار است.دشمنان رسماً پیگیر براندازی بودند و چشم به آشوب داخلی داشتند، اما امروز حیرت‌زدهِ تجمعات چند ده میلیونی ملت هوشیار ایران در حمایت از نظام و ایستادگی در برابر استکبارند.

امروز گلوی تجاری آمریکا و غرب زیر گام‌های استوار رزمندگان اسلام در تنگه هرمز و باب‌المندب قرار دارد، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه با خاک یکسان شده و به اذعان نخست‌وزیر اسپانیا، اروپا بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو از جنگ علیه ایران خسارت‌دیده است.حتی رسانه آمریکایی «آکسیوس» اعتراف می‌کند که ایرانی‌ها ترامپ را خیانتکار می‌دانند و تاکید دارند که «هرگونه مذاکره با آمریکا صرفاً پوششی برای آماده‌سازی یک حمله غافلگیرکننده است.»

با وجود این فکت‌های روشن، جای تأسف است که رسانه‌های زنجیره‌ای همچنان اصرار دارند ملت را به سمتی سوق دهند که دشمن از آن به عنوان پوششی برای ضربه نهائی استفاده می‌کند!