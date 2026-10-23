نفت از 117 دلار عبور کرد آمریکا باید امتیاز بدهد تا جنگ تمام شود

«خیلی زود تکلیف ایران را یکسره می‌کنیم، به یک شکل یا شکل دیگر. راستش برای من تقریباً فرقی نمی‌کند که کدام راه را انتخاب کنیم، این کار خیلی زود انجام می‌شود و قیمت بنزین و نفت هم به‌شدت سقوط می‌کند». این مهملات را ترامپ در روزهایی گفت که قیمت نفت برخلاف وعده‌های او صعودی شده و حتی از 117 دلار، یعنی قیمت روزهای اوج هم عبور کرد.

ترامپ که روز پنجشنبه گفته بود «ما با ایرانی‌ها مذاکره نمی‌کنیم؛ به‌زودی، به هر طریقی که شده، اتفاقی رخ خواهد داد. اکثر مردم معتقدند که ما پس از انتخابات، در ایران دست به اقدام خواهیم زد؛ باید دید چه پیش می‌آید»، دیروز گفت: برنامه مذاکره با ایران را داریم و تا پیش از انتخابات کنگره، به آنان حمله نمی‌کنیم.

۷ بار عقب‌نشینی ظرف چهار ماه

نشریه آتلانتیک دیروز نوشت که ترامپ در حال بررسی ازسرگیری کارزار نظامی علیه ایران از طریق چند روز حمله است؛ عملیاتی که احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام خواهد شد. اهداف احتمالی این حملات شامل زرادخانه موشکی و پهپادی ایران، زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای این کشور است.

اما همزمان، رسانه «دراپ سایت» یادآوری کرد: در چهار ماه گذشته، ترامپ ۷ بار از انجام عملیات گسترده علیه ایران یا حوثی‌ها عقب‌نشینی کرد.

آمریکا باید امتیاز بدهد تا جنگ تمام شود

نشریه فارن‌افرز در گزارشی خاطر نشان کرده است: پایان دادن به جنگ در ایران، به امتیازات دردناکی از سوی هر دو واشنگتن و ریاض نیاز دارد. اما ادامه دادن این جنگ، فاجعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، و آن بسیار دردناک‌تر خواهد بود.

در همین حال، کری بیتسوف، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: ایران با تحریم تسلیم نمی‌شود؛ محاصره دریایی، ارتش آمریکا را فرسوده کرده و پهپادهای ارزان ایران، تسلیحات گران‌قیمت واشنگتن را به چالش کشیده‌اند!

روزنامه واشنگتن‌پست هم در یادداشتی می‌نویسد: ایران که درگیر جنگ فرسایشی با ایالات متحده است، اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. ایرانی‌ها خاطرنشان کرده‌اند که تصمیم اخیر ترامپ برای اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به منطقه و تهدید به ازسرگیری بمباران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، این اهداف را تغییر نخواهد داد. ایرانی‌ها در پی ایجاد نظمی تازه در منطقه هستند که بر اساس آن، از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت شود و پیوندهای امنیتی میان ایالات متحده و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از میان برود. ایران مقابل فشارها سر خم نمی‌کند.

پاسخ ایران به تهدید، گسترده‌تر از قبل خواهد بود

از طرف دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی اذعان کرد: ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک و میانجی‌ها هشدار داده است در صورت انجام حمله جدید آمریکا و اسرائیل علیه این کشور، پاسخ تهران صرفاً به پایگاه‌ها و ناوهای جنگی آمریکا محدود نخواهد شد و دامنه پاسخ خود را به زیرساخت‌های اقتصادی، فرودگاه‌ها، خطوط لوله و زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی در سراسر منطقه خلیج‌فارس گسترش خواهد داد. ایران همچنین تهدید کرده است حملات علیه نیروهای آمریکایی را تشدید کند؛ از جمله با تلاش برای غرق کردن ناوهای جنگی آمریکا در خاورمیانه و کشتن خدمه آن‌ها. ایران تولید موشک‌های بالستیک را در مقیاسی محدود و با استفاده از قطعاتی که از قبل ذخیره کرده بود، از سر گرفته است. این فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی انجام می‌شود.

۸۰ درصد اینترنت جهانی، در تیررس ایران

در همین حال، الجزیره گزارش داد: ۱۷ کابل دریایی (زیردریایی) وجود دارد و در حدود هفت کابل دریایی اصلی از تنگه هرمز می‌گذرد استارلینک با کابل‌های دریایی برابری نمی‌کند تهدیدهای ایران تنها به کابل‌های هرمز محدود نمی‌شود؛ بلکه به کابل‌هایی نیز گسترش می‌یابد که میان خلیج‌فارس و دریای سرخ و تنگه باب‌المندب کشیده شده‌اند. این کابل‌ها در مجموع حدود ۸۰ درصد از کل اینترنت جهانی را حمل می‌کنند. قطع شدن آن‌ها می‌تواند تأثیر منفی بسیار بزرگی بر شبکه‌های اینترنت جهانی داشته باشد و آسیب آن تنها به شبکه‌های اینترنت در کشورهای عربی محدود نخواهد شد.

الجزیره افزود: زیرساخت‌های دیجیتال خلیج‌فارس که قرار بود موتور رشد اقتصاد پس از نفت باشند، اکنون با تجاوزات و جنگ‌طلبی آمریکا با چالشی امنیتی مواجه‌اند. تهدیدات در شرایطی مطرح می‌شود که کشورهای خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی انجام داده‌اند. ناامنی می‌تواند جغرافیای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را تغییر دهد و ادعای ثبات منطقه برای جذب سرمایه‌های فناوری را به چالش بکشد. ایران می‌تواند همان فشاری را که بر اقتصاد دریایی وارد شده، به اقتصاد دیجیتال نوظهور نیز منتقل کند.

متهم انگشت‌نمایی که فرافکنی می‌کند

دونالد ترامپ اخیرا ضمن ادعایی که اظهار عجز هم هست، در شبکه اجتماعی نوشت: ایران هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قیمت نفت را بالا ببرد. آن‌ها حتی اصابت‌های ساختگی، مین‌ها و هر چیز دیگری را جعل می‌کنند، زیرا اکنون نفت بیشتری نسبت به حتی پیش از آغاز درگیری از تنگه هرمز عبور می‌کند.

بی اعتنا به این اظهارات، بازار نفت دیروز رکورد کمرشکن 116 دلار را هم زد.

همزمان با فرافکنی‌های ترامپ درباره انفجار قیمت حامل‌های انرژی، زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین گفت: به نظر من، این کار ترامپ، که گرانی قیمت نفت را به جنگ اوکراین و روسیه نسبت می‌دهد، اشتباه و غیرقابل قبول است. او موضوع را تغییر می‌دهد و این کار منصفانه نیست. این فقط یک تلاش برای منحرف کردن توجه از جنگ ایران و از آنچه در خاورمیانه اتفاق می‌افتد، است. تنگه هرمز مسدود شده است. این ریشه مشکل است. اما همه چیز به ما نسبت داده می‌شود.

همزمان با زلنسکی، نخست‌وزیر لهستان هم از جنگ‌افروزی ترامپ انتقاد کرد و گفت: زمان آن رسیده که این را با صدای بلند بگوییم. ترامپ مسئول قیمت‌های سوخت است.

از سوی دیگر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه گفت: هرگونه تنش و درگیری جدید میان ایران و آمریکا مستقیماً به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی منجر می‌شود.

شانس پیروزی دموکرات‌ها

در مجلس سنا به ۶۸ درصد رسید

به گزارش نشریه پولیتیکو، پیتر تیل، مالک شرکت پالانتیر و از حامیان دیرینه ترامپ، به طور آشکار از جنگ آمریکا علیه ایران انتقاد کرده است. این اقدام، واضح‌ترین اختلاف او با رئیس‌جمهور در مسائل سیاست خارجی را نشان می‌دهد. او گفته است: «من در مورد این جنگ تردید دارم، به نظر من نباید این کار را انجام می‌دادیم.» تیل در یک سخنرانی خصوصی در تاریخ ۱۲ اکتبر گفت. «اشتباهات زیادی مرتکب شدیم.»

همچنین برنارد هیکل استاد مطالعات خاورمیانه می‌گوید: ایده جنگ دوباره آمریکا علیه ایران، در ایالات متحده از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و در انتخابات نیز کمکی به ترامپ و حزب او نخواهد کرد.

خبرگزاری رویترز درباره وضعیت انتخاباتی ترامپ و متحدانش گزارش داد: با نزدیک شدن به انتخابات، ترامپ مجموعه‌ای از راهکارهای پرهزینه را برای حل مشکل قیمت گازوئیل به کار گرفته است. او میلیاردها دلار کمک به کشاورزان پیشنهاد داده، تحریم‌های سوخت روسیه را کاهش داده و متحدان اروپایی را برای آزادسازی ذخایر اضطراری تحت فشار گذاشته اما قیمت گازوئیل هفته گذشته بار دیگر افزایش یافت. فشار سیاسی در ایالت‌های سنتیِ جمهوری‌خواه در منطقه کشاورزی آمریکا، شدید است. کمتر از دوهفته مانده به انتخابات کنگره، شانس پیروزی دموکرات‌ها در مجلس سنا در پلتفرم شرط‌بندی به ۶۸ درصد رسیده است. این شانس یک سال قبل، یعنی در اکتبر‌، ۲۸ درصد بود.

پیروزی نظامی در مقابل ایران ممکن نیست

دنی سیترینوویچ پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) و پژوهشگر آتلانتیک درباره احتمال جنگ سوم می‌نویسد: ایالات متحده و اسرائیل درس‌های جنگ‌های قبلی را نیاموخته‌اند. حملات بیشتر ایران را متقاعد نخواهد کرد که از جاه‌طلبی‌ها و برنامه هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک خود دست بکشد. ایران، این بار، اگر جنگی رخ دهد، می‌تواند با حملات حتی شدیدتری تلافی کند که می‌تواند بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. بنابراین سؤال این است، یک کمپین نظامی دیگر واقعاً چه چیزی را به دست می‌آورد که دو مورد قبلی نتوانستند به دست آورند؟

همچنین «سارا هرموش» کارشناس تروریسم و امنیت در دانشگاه جورج واشینگتن می‌گوید: در جنگ علیه ایران، چیزی به نام پیروزی وجود ندارد. استراتژی ایران، جنگ فرسایشی علیه آمریکاست که در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است. ایران پس از دستیابی به اهرم فشار قدرتمندی مانند تنگه هرمز، حتی نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد؛ ابزاری که می‌تواند قیمت بنزین و مواد غذایی را در آمریکا افزایش دهد و افکار عمومی آمریکا را خواستار پایان جنگ کند. موضوعی که در نهایت به نفع استراتژی ایران تمام می‌شود.

ضربات دردناکی که ایران زد و باز هم می‌تواند

سرهنگ دنیل دیویس افسر بازنشسته ارتش آمریکا معتقد است: واقعیت ثابت کرده که هیچ هدفی وجود ندارد که ایرانی‌ها اراده شلیک به آن را بکنند و ما قادر به مهارش باشیم؛ مطلقاً هیچ هدفی و بدانید در صورت درگیری، ایران منطقه را به آتش خواهد

کشید

لارنس اودانل مجری مطرح آمریکایی هم با مرور تحولات جنگ اخیر گفت: شاهدان عینی و گزارش‌های رسیده به کنگره اذعان می‌کنند پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین پس از حمله ایران «تقریباً به‌طور کامل منهدم شده» و خسارتی

۴۰۰ میلیون دلاری به تأسیسات حیاتی آن وارد آمده است. این شدیدترین انهدام و خسارت‌بارترین ویرانی یک پایگاه نیروی دریایی آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون است.

یکی مانده به آخر

در جدول نامحبوب‌ترین رؤسای جمهور آمریکا

براساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ، دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، پس از هری ترومن، پایین‌ترین میزان محبوبیت را در میان رؤسای‌جمهور آمریکا طی ۹۰ سال گذشته دارد.

نیویورک‌تایمز در این باره نوشت: ترامپ پس از ترومن، کمترین میزان محبوبیت را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دارد. بر اساس نمودار منتشرشده از سوی نیویورک‌تایمز، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ در میان رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده آمریکا به ۳۴ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رؤسای‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای از سال ۱۹۴۶ تاکنون، تنها از هری ترومن با

۳۳ درصد بالاتر است. طبق این داده‌ها، میزان محبوبیت جورج بوش پسر در سال ۲۰۰۶ حدود

۳۷ درصد، جو بایدن در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴۱ درصد و ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۸ معادل ۴۲ درصد بوده است. محبوبیت ترامپ در مقایسه با دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش، ۸ واحد درصد کاهش یافته و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی رسیده است.

پایان جنگ، مطالبه ۷۰ درصد آمریکایی‌ها

از کنگره

در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، نظرسنجی جدید خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز پژوهشی نورک نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان هر دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه می‌خواهند کنگره آینده بر کاهش هزینه‌های زندگی و پایان دادن به جنگ با ایران تمرکز کند. حدود ۸ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده، از جمله اکثریت بزرگی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، می‌گویند کاهش هزینه‌های زندگی باید یکی از اولویت‌های اصلی کنگره در دوره پیش‌رو باشد.

بیشتر رأی‌دهندگان همچنین می‌خواهند کنگره پایان دادن به جنگ با ایران را در اولویت قرار دهد؛ به‌طوری‌که حدود ۷ نفر از هر ۱۰ نفر این موضوع را یکی از اولویت‌های اصلی

می‌دانند. در چنین شرایطی، سناتور برنی سندرز، در گفت‌و‌گو با شهروندان آمریکایی اظهار کرد: مردم چرا ورشکسته می‌شوند؟ مگر رفته‌اند قمار کرده‌اند و دارایی خانواده‌شان را باخته‌اند؟ نه، یکی از اعضای خانواده بیمار شده است.

پروفسور پیپ: ایران

در اثر جنگ باید بمب هسته‌ای بسازد

پروفسور پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو معتقد است احتمال قابل‌توجهی وجود دارد که ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یک سلاح هسته‌ای آزمایش کند. این یعنی آن‌ها باید همین حالا هم سلاح هسته‌ای داشته باشند.

غافلگیری اکتبر که هیچ‌کس برایش آماده نیست: ایران یک سلاح هسته‌ای آزمایش می‌کند.

احتمال اینکه ظرف یک سال به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، بیش از پنجاه درصد است. احتمال اینکه پیش از نوامبر آزمایش هسته‌ای انجام دهند، یک‌سوم است.

تمام راهبرد ترامپ در قبال ایران بر یک وعده بنا شده است: ایران هرگز به بمب دست پیدا نخواهد کرد. همین حالا هم نشانه‌های سست‌بودن این شرط‌بندی آشکار شده است.

آن‌ها انگیزه‌اش را دارند. از ژوئن ۲۰۲۵ بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند. بدون بمب، حملات همچنان ادامه پیدا می‌کند.

مواد لازم را هم دارند: اورانیوم در خاک خودشان، فناوری سانتریفیوژ و مواد کافی برای ساخت چند سلاح در تأسیسات زیرزمینیِ پراکنده. نیازی هم به فردو ندارند.

یک آزمایش کافی نیست. به دو آزمایش نیاز دارند.

اگر یک بار آزمایش کنند، آمریکا هنوز فکر می‌کند می‌تواند به‌سرعت وارد عمل شود. اگر دو بار آزمایش کنند، محاسبات تغییر می‌کند.

آمریکا در حال افول، اسرائیل منفور

و ایران در حال صعود است

تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی و حامی سابق ترامپ درباره نتایج جنگ گفته است: امپراتوری آمریکا، با ناامیدی به پایان خود رسیده است. امیدوارم بتوانیم این امپراتوری را به شیوه‌ای آبرومندانه عقب بنشانیم و از ساختار امپراتوری فاصله بگیریم؛ به‌گونه‌ای که آمریکا به‌عنوان همان کشوری که من در آن بزرگ شدم، حفظ شود. اسرائیل نیز به دلیل این جنگ با خطرات عظیمی روبه‌روست؛ خطراتی بسیار بزرگ. اسرائیل نامحبوب‌ترین کشور جهان است. شکاف‌های داخلی بسیار جدی‌ای دارد. فکر نمی‌کنم هنوز به مرحله جنگ داخلی رسیده باشد، اما در همان مسیر حرکت می‌کند. ایران در خلیج‌فارس قدرت گرفته است.

ترامپ، مالک سه جنگ شکست خورده است

جان مرشایمر نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل، ترامپ را مالکِ سه جنگ فاجعه‌بار اوکراین، ایران، حوثی- عربستان دانست و گفت: همه این موارد شکست‌خورده، می‌توانند سرنوشتی مشابه جانسون یا نیکسون را برای ترامپ رقم بزنند. پس از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶، ترامپ مالک جنگ اوکراین شده است که دیگر جنگ بایدن نیست و هیچ راهبرد پیروزی‌بخشی برای آمریکا در آن وجود ندارد. ترامپ، مالک جنگ ایران است که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حمله آمریکا و اسرائیل آغاز شد؛ این جنگ راهبرد پیروزی ندارد و اسرائیل، آن را به جنگ خود تبدیل کرده است. ترامپ، مالک جنگ حوثی-عربستان است که با چراغ سبز و تشویق صریح او در ۱۳ ژوئیه آغاز شد و سعودی‌ها در آن ناتوانند. غزه نسل‌کشی است نه جنگ؛ ترامپ آن را از بایدن به ارث برد و آمریکا در آن همدست است و این، فاجعه‌ای اخلاقی است. در هر سه جنگ، پتانسیل تشدید افقی و عمودی وجود دارد که می‌تواند به جنگ میان قدرت‌های بزرگ منجر شود. این سه جنگ بازنده، می‌توانند سرنوشتی مشابه جانسون یا نیکسون برای ترامپ رقم بزنند و ریاست‌جمهوری او را تخریب کنند. مالکیت جنگ با گذر زمان منتقل می‌شود. همان‌طور که ویتنام پس از جانسون به جنگ نیکسون تبدیل شد، اوکراین پس از یک سال مدیریت ترامپ، جنگ اوست و روسیه در آن پیروزی قطعی خواهد داشت. در جنگ ایران، بمباران استراتژیک، حملات تلافی‌جویانه، محاصره‌ها و استراتژی اسکات بسنت شکست خوردند.