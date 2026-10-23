عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به استمرار سیاست‌های ضددینی دولت جمهوری آذربایجان گفت: ممکن است مردم جمهوری آذربایجان برای مدتی این شرایط را تحمل کنند، اما اگر این اقدامات ادامه داشته باشد، حکومت فعلی را سرنگون خواهند کرد.

آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری در جلسه درس خارج فقه با اشاره به وضعیت اخیر در جمهوری آذربایجان و استمرار سیاست‌های ضددینی دولت این کشور، گفت: متأسفانه دولت فعلی جمهوری آذربایجان بسیاری از خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان اینکه سیاست فشار بر مسلمانان در دولت فعلی جمهوری آذربایجان ادامه دارد، افزود: دولت جمهوری آذربایجان برای علما و برگزاری مراسم دینی محدودیت‌هایی ایجاد کرده و اخیراً نیز برای دختران در موضوع حجاب محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.

آیت‌الله اراکی خطاب به دولتمردان جمهوری آذربایجان گفت: بهتر است با مردم خود درنیفتید. از حاکمان منطقه، مانند صدام و شاه و پدر شاه ایران، که با مردم خود درافتادند و سرنگون شدند، درس عبرت بگیرید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه رئیس دولت جمهوری آذربایجان به جنگ با خدا رفته، اما ادعای مسلمانی می‌کند، تصریح کرد: این رفتارهای ضددینی با مسلمانی سازگار نیست. مقابله با حجاب دختران مسلمان جمهوری آذربایجان، از مصادیق جنگ با خداست و عاقبت چنین اقدامی، نابودی است.

به گزارش رسانه تبیینی نجم‌، وی ادامه داد: ممکن است مردم جمهوری آذربایجان برای مدتی این شرایط را تحمل کنند، اما اگر این اقدامات ادامه داشته باشد، حکومت فعلی را سرنگون خواهند کرد.

آیت‌الله اراکی در پایان گفت: مسئولان دولت جمهوری آذربایجان صهیونیست‌ها را به کشور خود راه داده‌اند و از سیاست‌های مدیریتی آنان تبعیت می‌کنند. آنها باید بدانند روزی که مردم جمهوری آذربایجان علیه آنان قیام کنند، تنها خواهند ماند.