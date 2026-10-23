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کد خبر: ۳۴۰۵۸۰
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۷
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در آستانه موج جدید اعتراضات در کشورهای مختلف دنیا

قالیباف: اجازه تحریف اعتراضات خود را به حاکمان جنگ‌افروز ندهید

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه ندهید حاکمان جنگ‌افروز با ساختن دوگانه جعلی اعتراضات شما را تحریف کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در آستانه موج جدید اعتراضات در کشورهای مختلف دنیا نوشت: سناریوی حاکمان در واکنش به اعتراضات امروز مردم دنیا این است: جهت و هدف اعتراضات مردم علیه حاکمان فاسد و جنگ‌افروز را به مردم علیه مردم (افقی) تغییر دهند و سپس شما را ملامت و سرزنش کنند! حقیقت و پیام اصلی مردم در واکنش به افشاگری‌های پرونده اپستین، جنایات غزه، جنگ ایران و فساد سیستمی است که همگی ناشی از عملکرد یک جریان واحد در راس قدرت جهان است. 
به گزارش تسنیم، وی در ادامه پیام خود آورد: حاشیه و حواس‌پرت‌کنی: درگیری‌های ساختگی مانند «مهاجران در برابر مردم بومی». اجازه ندهید با تغییر موضوع، خود را از پاسخگویی و حسابرسی تبرئه کنند. 

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