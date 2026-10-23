وزیر امور خارجه با اشاره به هزینه ۱۱ میلیارد دلاری آمریکا برای دفاع موشکی از اسرائیل طی سه سال گذشته، گفت که هزینه این حمایت بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی است.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز جمعه (1 آبان ماه) با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس به هزینه‌های سنگین آمریکا برای دفاع از اسرائیل اشاره کرد و نوشت: «ایالات متحده طی سه سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار از محل مالیات‌های مردم آمریکا صرف دفاع موشکی از اسرائیل کرده است. در حقیقت آمریکا برای دفاع از اسرائیل، بیش از خود اسرائیل موشک رهگیر شلیک کرده است. این دیگر رابطه‌ای براساس منافع متقابل نیست؛ بلکه یک رابطه‌ انگلی و یک‌طرفه است.»

وزیر خارجه در این پیام به جدولی از برآوردهای منتشر شده درباره تعداد و هزینه موشک‌های رهگیر شلیک‌شده آمریکا برای دفاع از اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۶ اشاره کرده است.

بر اساس جدول ضمیمه‌شده به پیام او، این داده‌ها شامل موارد زیر است:

- هزینه کل: حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع مالیات‌دهندگان آمریکایی.

- تعداد موشک‌های رهگیر شلیک‌شده: ۶۰۹ فروند.

- سامانه‌های مورد استفاده: SM2۲، SM3، SM6، پاتریوت و تاد (THAAD).

- دوره‌های اصلی استفاده: حملات و درگیری‌های مرتبط با اسرائیل در ‌آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، ژوئن ۲۰۲۵ و بازه فوریه تا مه ۲۰۲۶.

واکنش عراقچی به تناقضات مکرون درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران

همچنین عراقچی روز پنجشنبه (30 مهرماه) در شبکه ایکس و در واکنش به تناقضات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «درست پیش از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران خارج شود، آقای مکرون در برابر کنگره آمریکا تأکید کرد که «فرانسه از برجام خارج نخواهد شد، زیرا ما آن را امضا کرده‌ایم.»

وی افزود: «امروز، او مدعی است که همواره با «هرگونه فعالیت هسته‌ای» در ایران مخالف بوده است.»

عراقچی تاکید کرد: «در روایت خود پابرجا باشید آقای رئیس‌جمهور!»