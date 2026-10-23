وحشت دشمن از رونمایی مراکز تولید انبوه پهپادهای رزمی و هجومی ارتش

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید یکی از مراکز تولید پهپادهای رزمی هجومی ارتش، گفت: دشمن را مورد ارزیابی قرار داده و می‌دانیم که توانمندی‌های قابل توجهی دارد ولی با درنظرگیری تمام این موارد، خود را برای جنگ ناهم‌تراز و تجهیزات مورد نیاز آن، آماده کرده‌ایم.

امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از یکی از مراکز تولید پهپادهای رزمی هجومی ارتش، با اشاره به سطح و میزان آمادگی فعلی ارتش و چابکی نیروهای این سازمان، اظهار کرد: ما در ۲ جنگ تحمیلی اخیر، تجربیات مهمی به دست آوردیم از جمله اینکه حتی سر سوزنی، به این دشمن، نباید اعتماد کرد و باید در مسیر افزایش آمادگی تلاش کرد.

فرمانده کل ارتش در ادامه درباره نقش سلاح‌های بدون سرنشین در جنگ‌های امروز، گفت: امروزه سلاح‌های بدون سرنشین از پهپادها و شهپادها گرفته تا ریزپرنده‌ها، با مأموریت‌های مختلف، کاربردهای بسیار بیشتری پیدا کرده‌اند و این سلاح‌ها جایگاه ویژه‌ای در رویکرد دفاعی ایران اسلامی دارند.

امیر سرلشکر حاتمی درباره راهبرد ارتش در توسعه پهپادهای مورد استفاده این سازمان به ویژه پهپادهای آرش بیان کرد: این فرآیند با مشارکت وزارت دفاع آغاز شد و به تفاهم‌نامه‌ بزرگ میان دو مجموعه تبدیل شد به‌طوری که امروز با زیرساخت‌های قوی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، به شکل یک کار صنعتی، در حال انجام است. امروز بخش مهمی از تجهیزات ارتش با همین پهپادها برای حضور قدرتمند در جنگ ناهم‌تراز، تعریف شده است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی ارتش، فرمانده کل ارتش گفت: امروز ما در حوزه‌های تولید، توزیع و نگهداری این سلاح‌ها به شکل ویژه‌ای فعال هستیم و همزمان آموزش‌های لازم برای استفاده از این سلاح‌ها، به رزمندگان داده شده و از مهارت‌های بسیار خوبی برخوردار هستند و می‌توانیم بگوییم به بلوغ خوبی در حوزه پهپادها و به طور کلی بدون سرنشین‌ها، رسیده‌ایم.

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه در جنگ‌های اخیر بخشی از تجهیزات و اماکن ما آسیب دیده اما تصور دشمن آن بود که ما تفاوتی میان جنگ هم‌تراز و ناهم‌تراز قائل نیستیم، ادامه داد: بخشی از تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران، متعلق به جنگ هم‌تراز بود و هست اما بخش بزرگی از تجهیزات و امکانات ما، مربوط به جنگ ناهم‌تراز است. در جنگ ناهم‌تراز، آمادگی‌های خاصی را نیاز داریم و برای نیل به این مسیر نیز تلاش کرده و برایش آماده شده‌ایم.

فرمانده کل ارتش با تأکید بر آمادگی تمامی نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: در جنگ ناهم‌تراز پیشین، با تجهیزاتی با دشمن جنگیدیم که دشمن غافلگیر شد چراکه ضربات بسیار محکمی دریافت کرد. ما دشمن را مورد ارزیابی قرار داده و می‌دانیم که توانمندی‌های قابل توجهی دارد ولی با درنظرگیری تمام این موارد، خود را برای جنگ ناهم‌تراز و تجهیزات مورد نیاز آن، آماده

کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه امروز در حوزه تجهیزات مورد نیاز جنگ ناهم‌تراز، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، در وضعیت بهتری قرار داریم، گفت: ما می‌دانیم دشمن به چه نحوی عمل خواهد کرد و خود را برای ارائه پاسخ از همان ناحیه‌هایی که استفاده می‌کند، آماده کرده‌ایم. ما به مردم عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که در شرایط خوبی قرار داریم. رزمندگان ارتش از روحیه بسیار مناسبی برخوردارند و مشغول تولید تجهیزات مورد نیاز

هستند.

دشمن زبانی جز زبان زور و قدرت، متوجه نمی‌شود

امیر سرلشکر حاتمی درباره آینده و رخدادهای احتمالی، بیان کرد: کارویژه نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات است. ما به فرموده رهبر شهید انقلاب، یک درصد تهدید را ۱۰۰ درصد فرض کرده و خود را برای آن آماده می‌کنیم. دشمن امروز ما نیز دشمنی ۱۰۰ درصد غیرقابل اعتماد است و زبانی جز زبان زور و قدرت، متوجه نمی‌شود. هرگونه مسامحه را عقب‌نشینی تلقی کرده و یک گام به جلو برمی‌دارد.

وی به اقدامات ارتش در شرق تنگه هرمز نیز اشاره و تصریح کرد: ما در حوزه مأموریت نیروی دریایی ارتش در شرق تنگه هرمز، حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم. این حضور مؤثر است و ما همواره تأکید داریم که دشمن جرأت ورود به دریای عمان را پیدا نکرده است چرا که می‌بینیم که دشمن به خوبی فهمیده که در این حوزه، نیروی مقتدر، بر امور مسلط است. ما در حال رصد امور هستیم و در صورت ورود شناور دشمن، قطعاً مورد هدف قرار خواهد گرفت. ما محاصره دریایی را بخشی از جنگ تلقی کرده و اعمال‌کننده محاصره به عنوان دشمن تلقی می‌کنیم.

فرمانده کل ارتش با یادآوری مقررات و قوانین اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران بر عبور و مرور در تنگه هرمز، خلیج‌فارس و دریای عمان، خاطرنشان کرد: برای اعمال این مقررات، از تجهیزات مختلفی از جمله مین‌های دریایی و بخشی از سامانه‌های اتوماتیک کنترل‌گر، استفاده شده است. تأکید ما همواره آن است که کشورهای مختلف، شرایط اعمال شده توسط جنایتکاران آمریکایی را درک کنند و برای جلوگیری از آسیب به خود، با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در هماهنگی کامل باشند.

گفتنی است، رونمایی از مراکز تولید انبوه پهپادهای رزمی و هجومی ارتش دشمن را به وحشت انداخته است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت: پیام ایران صریح است: اگر ایالات متحده و اسرائیل کارزار هوائی خود را از سر بگیرند، تهران نه تنها به پایگاه‌ها و ناوهای جنگی آمریکا، بلکه به فرودگاه‌ها، خطوط لوله و سایر اهداف در حوزه خلیج‌فارس نیز حمله خواهد کرد. این هشدارها که هم به صورت علنی و هم در ارتباطات دیپلماتیک خصوصی مطرح شده‌اند و نشان‌دهنده یک تهدید واقعی نیز هستند: ایران همچنان ذخایر قابل‌توجهی از موشک و پهپاد در اختیار دارد و قادر به استفاده از آنهاست.