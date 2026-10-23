امام جمعه موقت تهران گفت: وحدت و انسجام بی‌مثال ملت بزرگ ایران در این روزهای سخت و پیروزی‌های نیروهای مسلح معادله قدرت را به نفع ایران و ملل مسلمان منطقه و محور مقاومت تغییر داده است و این وحدت سرمایه بزرگ ما است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته به اتکا به ایمان و همت و استعداد سرشار جوانان برومند خود با ارتقا سطح مدیریت و گزینش مدیران متعد و متخصص موجب تحول شده است. این تحولی که در فدراسیون کشتی می‌بینیم باید در سایر حوزه‌ها هم ببینیم تا راه اقتدار در سایر حوزه‌ها هم هموار شود. این موفقیت‌ها باعث تقویت اعتماد به نفس ملی و تجلی اقتدار معنوی ایرانیان در سطوح مختلف بین‌المللی بوده است. مسئولان اگر می‌خواهند ورزش قهرمانی در جایگاه خودش قرار گیرد باید به ورزش عمومی اهتمام ورزند.

امام جمعه موقت تهران گفت: جامعه اسلامی در سایه ایمان و عمل صالح و خانواده در تراز و الهام گرفتن از حضرت صدیقه کبری (س)، الهام گرفتن از امیرالمؤمنین(ع) در مدیریت کلان سیاسی جامعه و ساخت جامعه در تراز به سعادت خواهد رسید.

وی تصریح کرد: امروز جهان با تحولات ویژه‌ای بخصوص در منطقه غرب آسیا رو‌به‌رو شده است. در این بین انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی مهم‌ترین رویداد چند دهه اخیر بوده است. این پدیده دینی و سیاسی در عصر و زمانی تولد یافت که غرب در دو جنگ جهانی اول و دوم به پیروزی رسیده بود و در حال پیشروی و سیطره بر جهان اسلام بود. انقلاب اسلامی تار و پود این تفکر را در هم پیچید و با دعوت مردم به هویت دینی و ملی خویش و ایستادگی در برابر زیاده خواهی غرب مسیر وحدت ملی و انسجام اسلامی ایران را هموار ساخت.

حجت‌الاسلام ‌و المسلمین ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: پایه و اساس قدرت ما در وحدت و انسجام ملی ما است و وحدت ملی یک ضرورت راهبردی برای دستیابی به ثبات و توسعه است. امام خمینی و رهبر شهید دو شخصیت پرورش یافته در مکتب اسلام ناب،‌ با فهم درست از نظام سلطه و استکبار و اعتماد به خدای متعال در پرتو بازگشت به اصول ملی و اسلامی در راه پرافتخار وحدت ملت گام برداشتند و با پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله وحدت ملی و انسجام اسلامی در نقش ستون فقرات نظام اسلامی نگهدارنده ثبات و امنیت و عامل محوری توسعه کشور بوده است و باید از این سرمایه گرانبها پاسداری کنیم.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: وحدت و انسجام بی‌مثال ملت بزرگ ایران در این روزهای سخت و پیروزی‌های نیروهای مسلح معادله قدرت را به نفع ایران و ملل مسلمان منطقه و محور مقاومت تغییر داده است و این وحدت سرمایه بزرگ ما است. از هر قدم و قلمی که به این سرمایه آسیب بزند باید جلوگیری و پرهیز کرد. ملت ایران با وحدت، قدرت و امنیتی بهتر از دیروز در حال ساخت آینده است و باید از این سرمایه بزرگ پاسداری کنیم.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به تحلیل رئیس شورای روابط خارجی آمریکا درباره جنگ ایران عنوان کرد: او تصریح می‌کند که آمریکا در این جنگ به هیچ یک از اهدافی که داشت دست نیافت و آمریکا در اندیشه کاهش قدرت ایران بود اما راه را برای حضور مؤثر او در منطقه و جهان هموار کرد. وی می‌گوید که اگر هدف عملیات خشم حماسی جلوگیری از اعمال قدرت ایران در خارج از مرزها بوده باشد، باید گفت این عملیات احتمالا نتیجه معکوس به همراه داشته است. تهران از همان آغاز جنگ می‌دانست که از قدرت آتش مستقیم کافی برای شکست آمریکا برخوردار نیست اما دریافت با استفاده از تعداد محدودی موشک، پهپاد و مین تنگه هرمز را به سلاحی اقتصادی و قدرتمند تبدیل کند.

امام جمعه موقت تهران بیان داشت: ان‌شاءالله میدان و خیابان و همه مسئولان باید دست در دست هم این راه را تا تثبیت پیروزی‌های به‌دست آمده ادامه دهیم.

حجت‌الاسلام ‌و المسلمین آقاجان‌پور: سلاح‌های جدید و غافلگیرکننده‌ تولید کرده‌ایم

حجت‌الاسلام ‌و المسلمین سیدضیاءالدین آقاجان‌پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: ملت ایران بر اساس منطق اسلام و قرآن انقلاب کرد و اعلام کرد که سلطه‌گری سلطه‌گران را نمی‌پذیرد؛ زیرا پیش از انقلاب، بیگانگان بر مقدرات سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی کشور حاکم بودند و درباره مسئولان کشور، از جمله حاکم، نخست‌وزیر، وزیران و نمایندگان مجلس تصمیم می‌گرفتند.

وی با اشاره به آیه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» تصریح کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن، ملت ایران سلطه‌گری بیگانگان را نمی‌پذیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاجان‌پور با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور آمریکا و حامیان نظام سلطه گفت که هدف آنان بازگشت به شرایط سلطه بر ایران و به زانو درآوردن ملت است.

وی با اشاره به آخرین سفارش رهبر شهید به ملت ایران، به آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران استناد کرد و بیان داشت: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ».

به گزارش فارس، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بر اساس این سفارش، ملت ایران باید با ایمان و ایستادگی مسیر خود را ادامه دهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاجان‌پور اظهار کرد: به‌عنوان یک مسئول در نیروهای مسلح اعلام می‌کنم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار قرار دارند.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های جدید و غافلگیرکننده‌ای تولید کرده‌اند و با استفاده از همین تسلیحات، اهداف دریایی آمریکا را مورد اصابت قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین خطاب به کشورهایی که با آمریکا همراهی می‌کنند، هشدار داد که ملت ایران در برابر تهدیدها و اقدامات آنان واکنش نشان خواهد داد و آنان را به‌شدت تنبیه خواهد کرد.