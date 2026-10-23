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کد خبر: ۳۴۰۵۷۵
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
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سخنگوی مجلس:

ضرورت کشور را خروج از NPT می‌دانیم

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: ما امروز ضرورت کشور را خروج از NPT می‌دانیم؛ ما به این معاهده ملحق شدیم تا چرخه صلح‌آمیز سوخت هسته‌ای‌مان مورد حمایت سازمان‌های بین‌المللی باشد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بروجرد با تأکید بر ضرورت خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اظهار کرد: ما امروز ضرورت کشور را خروج از NPT می‌دانیم؛ ما به این معاهده ملحق شدیم تا چرخه صلح‌آمیز سوخت هسته‌ای‌مان مورد حمایت سازمان‌های بین‌المللی باشد. وی اظهار کرد: وقتی شما سکوت می‌کنید و به‌جای اینکه دشمن هتاک و متجاوزی را که مرتکب جنایت جنگی شده است محکوم کنید، جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنید، ما خارج خواهیم شد تا بفهمید که جمهوری اسلامی ایران اهل تسلیم نیست.
به گزارش فارس، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: اگر ضرورت پیدا کند، جمهوری اسلامی ایران در پروتکل‌هایش تجدیدنظر خواهد کرد. گودرزی با تأکید بر اینکه خداوند متعال ملت ایران را یاری کرده است، گفت: خدای متعال این ملت را یاری داده و ان‌شاءالله بیش از این هم یاری خواهد کرد. وعده خداوند حق و تخلف‌ناپذیر است و حتماً نصرتش را نصیب ملت ایران خواهد کرد.

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