دشمنان بدانند در این قلعه شیرانند

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به روز ملی نثر فارسی و بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، با یادآوری روایتی از تاریخ بیهقی تأکید کرد که تصور پیروزی آسان و دست‌کم گرفتن توان ایران، سرانجامی جز شکست و شرمساری برای متجاوزان نخواهد داشت.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه ۱ آبان‌ماه به مناسبت بزرگداشت مورخ ایرانی ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی در شبکه ایکس پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، متن پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

«امروز روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی است؛ و چه بهتر که در روزگار تنش و تهدید، دشمنان ما به یاد آورند آنچه را تاریخ بیهقی هزارسال پیش‌ گفته است: «...زان قلعتشان خنده آمده‌ بود، اوکار را با علامتی‌ و سواری سیصد به در قلعت فرستادند و پنداشتند که چون اوکار آنجا رسید، در وقت، قلعت به‌جنگ یا به‌صلح به‌دست ایشان آید تا علامت مردی را بر بام قلعت بزنند؛ و الظّنّ یخطئ و یصیب‌! و آگاه نبودند که آنجا شیرانند... پنداشتند که به‌ پالوده‌خوردن آمده‌اند و کاری سهل است»!

بیهقی، تاریخ‌نگار خردمند ایرانی، هزار سال پیش هشدار داده بود که میان پندارِ پیروزی و واقعیت میدان، فاصله بسیار است. شروع تجاوز با توهم پیروزی آسان، مساوی پیروزی نیست؛ و گمان خطا درباره «قلعه‌ای که در آن شیرانند» و ساده‌پنداری جنگیدن با «چنین شیرانی» یقینا پایانی جز شرم شکست برای متجاوزان نخواهد داشت.