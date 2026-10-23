برنامه «ایرانِ جان» فرصتی ارزشمند برای دیدن دوباره ایران است

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه آینده ایران، در گرو بهره‌گیری از همه سرمایه‌های انسانی و فرهنگی این سرزمین و باور به توانایی مردمانی است که سرنوشت مشترک دارند، تصریح کرد: برنامه ایران‌جان، فرصتی ارزشمند برای دیدن دوباره ایران، آشنایی عمیق‌تر با مردمان آن و کشف فرصت‌هایی است که در جای‌جای این سرزمین نهفته است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (30 مهرماه) در پیامی به رویداد ملی ایران جان که در استان مرکزی در حال برگزاری است، با تاکید بر اینکه معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، آیین‌های بومی، جاذبه‌های طبیعی، توانمندی‌های اقتصادی و سرمایه‌های انسانی مناطق مختلف میهن عزیزمان، افزون بر پاسداشت هویت‌های محلی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها، شناخت دقیق‌تر فرصت‌ها و نیازها، و بهره‌مندی متوازن‌تر از امکانات کشور باشد، تصریح کرد: باور دارم ایران‌جان می‌تواند با روایت صادقانه و شایسته زندگی، فرهنگ، توانمندی‌ها و مطالبات مردم سراسر کشور، به افزایش آگاهی متقابل و تقویت همدلی میان ایرانیان یاری رساند و پایه‌های وفاق ملی را استحکام بخشد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

سلام و درود بر شما هموطنان عزیزم

ایران، خانه مشترک همه ماست؛ سرزمینی که شکوه و ماندگاری آن، افزون بر تاریخ و تمدن دیرپا، با گستره زیبایی‌های طبیعی‌اش، در زبان‌ها، آیین‌ها و سنت‌های مردمانی ریشه دارد که در ازای قرون و اعصار، در کنار یکدیگر زیسته‌اند و با تلاش، اندیشه و خلاقیت خود، فرهنگ و هویت فرهمند ایرانی را شکل داده و غنا بخشیده‌اند. ایران، با همه رنگارنگی و گوناگونی‌اش، یک پیکر، یک سرشت و یک سرنوشت است و این تنوع، نه مایه فاصله، بلکه سرچشمه غنای فرهنگی و از سرمایه‌های ارزشمند همبستگی ملی ماست.

برنامه ایران‌جان، فرصتی ارزشمند برای دیدن دوباره ایران، آشنایی عمیق‌تر با مردمان آن و کشف فرصت‌هایی است که در جای‌جای این سرزمین نهفته است. هر استان، با پیشینه تاریخی، فرهنگ زنده، طبیعت ویژه، سرمایه انسانی و توانمندی‌های اقتصادی خود، بخشی از هویت و دارایی ملی ایران را دربر دارد؛ بخشی که توجه به آن، تصویری جامع‌تر از کشورمان پیش روی ما می‌گذارد و افق‌های تازه‌ای برای پیشرفت و آبادانی می‌گشاید.

شناخت ایران، از آشنایی با مردمان آن آغاز می‌شود و به خودشناسی ما به‌عنوان یک ملت می‌انجامد. هرچه با تاریخ، فرهنگ، تجربه‌ها، امیدها و توانایی‌های یکدیگر آشناتر شویم، درک روشن‌تری از هویت مشترک و سرمایه‌های ملی خود خواهیم داشت. از این منظر، معرفی استان‌ها و روایت زندگی و تلاش مردم آن‌ها، مجالی برای تقویت خودباوری و درک عمیق‌تر پیوندهایی است که ما را در سرنوشت ایران به یکدیگر متصل می‌کند.

معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، آیین‌های بومی، جاذبه‌های طبیعی، توانمندی‌های اقتصادی و سرمایه‌های انسانی مناطق مختلف میهن عزیزمان افزون بر پاسداشت هویت‌های محلی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها، شناخت دقیق‌تر فرصت‌ها و نیازها، و بهره‌مندی متوازن‌تر از امکانات کشور باشد. ایران زمانی می‌تواند از همه توان خود برای پیشرفت بهره گیرد که هیچ منطقه‌ای از دایره توجه بیرون نماند و استعدادها و فرصت‌های نهفته در سراسر آن، مجال بروز و شکوفایی پیدا کنند.

باور دارم ایران‌جان می‌تواند با روایت صادقانه و شایسته زندگی، فرهنگ، توانمندی‌ها و مطالبات مردم سراسر کشور، به افزایش آگاهی متقابل و تقویت همدلی میان ایرانیان یاری رساند و پایه‌های وفاق ملی را استحکام بخشد.

لازم می‌دانم از دست‌اندرکاران این برنامه ارزشمند، به‌ویژه وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان صداوسیما و همه عوامل تولید، هنرمندان، کارشناسان، نویسندگان و فعالانی که برای معرفی شایسته مناطق مختلف ایران تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی کنم.

امیدوارم ایران‌جان، با تداوم و گسترش این مسیر، به آشنایی بیشتر ایرانیان با یکدیگر، پاسداشت گوناگونی فرهنگی، تقویت خودباوری ملی و توجه شایسته به قابلیت‌ها و نیازهای همه استان‌ها کمک کند و زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر مردم در ساختن آینده‌ای آبادتر، عادلانه‌تر و برخوردار از فرصت‌های برابر فراهم آورد.

آینده ایران، در گرو بهره‌گیری از همه سرمایه‌های انسانی و فرهنگی این سرزمین و باور به توانایی مردمانی است که سرنوشت مشترک دارند. پاسداشت این میراث گران‌بها و فراهم آوردن زمینه شکوفایی ظرفیت‌های همه مناطق کشور، مسئولیتی ملی و رسالتی مشترک در برابر نسل امروز و فردای ایران است.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور

روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی

و اجتماعی ایران عزیز هستند

همچنین رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (30 مهرماه) جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» را فرصتی مغتنم برای گردهمایی هنرمندان و ثبت این روایت‌های اصیل و متنوع دانست و تاکید کرد: این رویداد می‌تواند ضمن حمایت از استعدادهای خلاق و تولید آثار چشم‌گیر، ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و انسانی روستاها و عشایر را در قاب تصویر و زبان سینما به مخاطبان ایرانی و جهانی معرفی کند.

پزشکیان در پیامی به سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» که در استان خراسان شمالی در حال برگزاری است، از همه هنرمندان، فیلم‌سازان، عکاسان و دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی که با نگاه هنرمندانه خود به روایت زندگی و فرهنگ مردم روستا و عشایر می‌پردازند صمیمانه قدردانی کرد و افزود: امیدوارم این جشنواره گامی مؤثر در جهت اعتلای هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی شایسته ایران و فرهنگ غنی آن به جهانیان باشد.

در متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ایران و فرهنگ سرزمین کهن این دیار را تنها نمی‌توان از دیوارها و ایوان‌های بلند شهرها دید؛ بلکه از کوچه‌باغ‌های روستایی و در دود تنور سحرگاهی، در نغمه‌هایی که از دامنه‌های زاگرس و نیز در کوچ بهاری شاهسون، بختیاری، قشقایی، جامعه عشایر کرد، ترکمن، لک و عرب و سایر ایلات نفس می‌کشد و چهار فصل پرشکوه ایران را می‌پیماید، باید به قاب نشاند و حقیقت بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین را نظاره کرد.

از این منظر، روستا و عشایر، از ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز و جلوه‌ای ارزشمند از تنوع فرهنگی این سرزمین‌اند؛ سرزمینی که در هر گوشه آن، سکونتگاه‌ها و زیست‌بوم‌های روستایی با ویژگی‌ها، آیین‌ها، آداب و رسوم و شیوه‌های زیست متفاوت، روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران هستند. طبیعت زیبا و متنوع روستاها و مناطق عشایری، همراه با زندگی و تلاش مردان و زنان این مناطق، تابلویی زنده و پویا از زندگی ایرانی است؛ بازتابی از کار و تولید، امید و همدلی، خانواده و سنت‌ها و الگوهای زیبای فرهنگ بومی که هویت و سبک زندگی ایرانی را به تصویر می‌کشد.

ثبت و روایت این جلوه‌های ارزشمند، افزون بر پاسداشت میراث فرهنگی، فرصتی برای معرفی ایران و تنوع فرهنگی آن به نسل امروز و مخاطبان جهانی است. در این میان، سینما، فیلم و عکاسی با برخورداری از زبانی جهانی و قدرت اثرگذاری بر افکار عمومی می‌توانند روایت زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی ایرانی را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و تصویری واقعی و ماندگار از ایران و مردم آن به جهانیان ارائه کنند. بنابراین، هنر می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر دیپلماسی فرهنگی باشد؛ چرا که یک فیلم یا تصویر ماندگار گاه بیش از ده‌ها پیام و نوشته قادر است زیبایی‌های یک سرزمین، فرهنگ مردم آن و ارزش‌های انسانی مشترک میان ملت‌ها را به مخاطب منتقل کند. روایت هنرمندانه روستا و عشایر می‌تواند در مسیر صدور فرهنگ، هنر، آداب و رسوم ایرانی و تقویت شناخت و ارتباط میان ملت‌ها نقش‌آفرین باشد.

سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» فرصتی مغتنم برای گردهمایی هنرمندان و ثبت این روایت‌های اصیل و متنوع است؛ رویدادی که می‌تواند ضمن حمایت از استعدادهای خلاق و تولید آثار چشم‌گیر، ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و انسانی روستاها و عشایر را در قاب تصویر و زبان سینما به مخاطبان ایرانی و جهانی معرفی کند.

از همه هنرمندان، فیلم‌سازان، عکاسان و دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی که با نگاه هنرمندانه خود به روایت زندگی و فرهنگ مردم روستا و عشایر می‌پردازند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این جشنواره گامی مؤثر در جهت اعتلای هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی شایسته ایران و فرهنگ غنی آن به جهانیان باشد.